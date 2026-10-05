Σακίρα και Ντούα Λίπα μαζί στη σκηνή - Το viral ντουέτο που αποθέωσαν οι θαυμαστές

Snapshot Η Σακίρα κάλεσε τη Ντούα Λίπα στη σκηνή στη Μαδρίτη για να ερμηνεύσουν μαζί το «Antología» στις 3 Οκτωβρίου.

Η Ντούα Λίπα είχε ήδη τιμήσει τη Σακίρα ερμηνεύοντας το ίδιο τραγούδι στα ισπανικά στη Μπογκοτά, όπου η Σακίρα το είχε γράψει.

Η Σακίρα εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό της για τη Ντούα Λίπα, χαρακτηρίζοντάς την «θεά» και λέγοντας ότι από θαυμάστριά της έγινε «η πρόεδρός της».

Η κοινή τους εμφάνιση έγινε viral στα social media και θεωρήθηκε από τους θαυμαστές ως μια εμβληματική συνεργασία.

Η Σακίρα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της περιοδείας Las Mujeres Ya No Lloran World Tour μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της συναυλιακής της πορείας χάρισε η Σακίρα στο κοινό της στη Μαδρίτη, όταν κάλεσε στη σκηνή τη Ντούα Λίπα και οι δύο σταρ ερμήνευσαν μαζί το «Antología». Η πολυαναμενόμενη συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου και μέσα σε λίγη ώρα τα βίντεο από τη συνεργασία τους άρχισαν να κάνουν τον γύρο των social media.

Η συγκεκριμένη στιγμή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί έναν χρόνο νωρίτερα. Η Ντούα Λίπα είχε ερμηνεύσει το «Antología» στα ισπανικά κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Μπογκοτά, στο πλαίσιο της Radical Optimism Tour, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη Σακίρα.

Η επιλογή του τραγουδιού είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σακίρα το έγραψε στη συγκεκριμένη πόλη, γεγονός που έκανε την ερμηνεία της Ντούα Λίπα ακόμη πιο συμβολική.

Η Σακίρα είχε τότε εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της για την επιλογή της Βρετανίδας τραγουδίστριας, γράφοντας πως ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη που άκουσε το τραγούδι της «στην ίδια πόλη όπου το έγραψε πριν από χρόνια».

«Τώρα χρειάζομαι κάποιον να με τσιμπήσει»

Πριν από την κοινή τους εμφάνιση, η Σακίρα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της Ντούα Λίπα στη σκηνή.

«Τώρα πραγματικά χρειάζομαι κάποιον να με τσιμπήσει», είπε στα ισπανικά, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Ντούα Λίπα με εμφανή θαυμασμό: «Ποια είναι αυτή η θεά;».

Η Σακίρα ευχαρίστησε τη Ντούα Λίπα που αποδέχθηκε την πρόσκλησή της να τραγουδήσουν μαζί, ενώ η Βρετανίδα σταρ απάντησε επίσης στα ισπανικά, λέγοντας πόσο χαρούμενη ήταν που βρισκόταν στη συναυλία.

«Από θαυμάστριά της έγινα η πρόεδρός της»

Η Σακίρα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Ντούα Λίπα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η συνάντησή τους νωρίτερα μέσα στην ίδια ημέρα την είχε εντυπωσιάσει.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εξήγησε ότι θαύμασε όχι μόνο την καλλιτέχνιδα, αλλά και την ταπεινότητα και τη συμπεριφορά της απέναντι στην ίδια και την ομάδα της.

«Αν ήμουν θαυμάστριά σου πριν, τώρα είμαι η πρόεδρός σου», της είπε χαρακτηριστικά, σε μια ατάκα που πρόσθεσε ακόμη περισσότερη viral δυναμική στη συνάντησή τους.

Το ντουέτο που έγινε viral

Τα στιγμιότυπα από την κοινή εμφάνιση των δύο τραγουδιστριών πλημμύρισαν τα social media, με τους θαυμαστές τους να χαρακτηρίζουν τη συνεργασία «iconic» και να μοιράζονται συνεχώς βίντεο από την ερμηνεία του «Antología».

Η εμφάνιση της Ντούα Λίπα αποτελεί και ένα από τα guest spots που περίμεναν εδώ και μήνες οι fans της Σακίρα, καθώς η residency της Μαδρίτης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της περιόδου.

Η Σακίρα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, με τη περιοδεία να ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου.

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