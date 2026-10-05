Δημήτρης Κόκοτας: Γιατί η αδελφή του έκανε διαφορετικό μνημόσυνο από τη σύζυγό του

Snapshot Την ημέρα των 40 ημερών από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα τελέστηκαν δύο διαφορετικά μνημόσυνα.

Η αδερφή του, Έλλη, πραγματοποίησε το δικό της μνημόσυνο στην εκκλησία της Κηφισιάς λόγω της προσωπικής σημασίας που έχει για την οικογένειά τους.

Η εκκλησία της Κηφισιάς συνδέεται με σημαντικές στιγμές της οικογένειας, όπως η βάπτιση της κόρης του Δημήτρη Κόκοτα και ο γάμος της αδερφής του.

Το πρωί του Σαββάτου έγινε και το κύριο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, όπου παραβρέθηκαν η χήρα του και οι δύο αδερφές του. Snapshot powered by AI

Δύο διαφορετικά μνημόσυνα τελέστηκαν το Σάββατο στη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, για τις 40 ημέρες από το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή.

Η αδερφή του, Έλλη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε για το χαμό του αδελφού της, τη δύσκολη περίοδο που βιώνει και εξήγησε το λόγο που επέλεξε να τελέσει διαφορετικό μνημόσυνο από εκείνο της συζύγου του τραγουδιστή.

Όπως είπε: «Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά, γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει. Ήθελα εδώ έναν φόρο τιμής για εκείνον».

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου οικογένεια και φίλοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας για να παραστούν στο 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα. Η χήρα του και οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα ήταν εκεί για τον τιμήσουν.

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