Καιρός - Ζιακόπουλος: Μικρή ανάσα μετά την κακοκαιρία - Νέα επιδείνωση το δεύτερο μισό της εβδομάδας

Snapshot Ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου με ηλιοφάνεια, εξασθένηση των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Τρίτη θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή αύξηση νεφώσεων στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για νέο κύμα βροχών στα δυτικά και βορειοδυτικά, με επέκταση των φαινομένων το Σάββατο σε κεντρικές περιοχές και Μακεδονία.

Η ένταση και ακριβής κατανομή των βροχοπτώσεων παραμένει αβέβαιη και θα ξεκαθαριστεί από τις επόμενες προγνώσεις. Snapshot powered by AI

Αισθητά βελτιωμένος είναι πλέον ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχές των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και, σε μικρότερο βαθμό, στα Δωδεκάνησα έχει μετακινηθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά, με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τρίτη: Βοριάδες έως 6 μποφόρ και άνοδος της θερμοκρασίας

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ευνοήσει την επικράτηση βορείων ανέμων στη χώρα.

Στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γενικά μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου.

Ωστόσο, διαφορετική θα είναι η εικόνα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου λόγω της ξαστεριάς και της άπνοιας οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές.

Τετάρτη: Αραιές νεφώσεις και περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου προβλέπονται αραιές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Προς το δεύτερο μισό της ημέρας, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως στη Βορειοδυτική Ελλάδα, προαναγγέλλοντας τη σταδιακή μεταβολή που αναμένεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα.

Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Από την Πέμπτη και μετά, η στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς θα αλλάξει και πάλι σταδιακά το σκηνικό του καιρού. Οι πιθανότητες για βροχές θα αυξηθούν αρχικά στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν προς κεντρικές περιοχές της χώρας και τη Μακεδονία.

Προς το παρόν, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη η ένταση και η ακριβής χωροχρονική κατανομή των βροχοπτώσεων, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ανάσα μετά την κακοκαιρία

Η απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού σηματοδοτεί έτσι μια σαφή ανάσα μετά το έντονο επεισόδιο που έπληξε την Κρήτη, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας, όταν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να ανοίξουν ξανά τον δρόμο για βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά.

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