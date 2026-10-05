Καιρός: Για λίγο ακόμα οι βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Σε άνοδο η θερμοκρασία

Βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Για λίγο ακόμα οι βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Σε άνοδο η θερμοκρασία
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  • Ο καιρός παρουσιάζεται βελτιωμένος σήμερα Δευτέρα με γενικά αίθριο σκηνικό, εκτός από την Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές.
  • Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ σε διάφορες περιοχές και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο.
  • Την Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και χωρίς σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία.
  • Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα, στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο κεντρικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 8 – 25°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 8 – 25°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 8 – 25°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 23°C
  • Ήπειρος: 8 – 24°C
  • Θεσσαλία: 8 – 25°C
  • Νησιά Ιονίου: 16 – 26°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 28°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 27°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 25°C
  • Κυκλάδες: 17 – 24°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 25°C
  • Κρήτη: 17 – 25°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 26°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 26°C
  • Αττική: 15 – 25°C
  • Θεσσαλονίκη: 9 – 25°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 25 με 27 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες στα δυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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