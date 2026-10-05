Μητσοτάκης: Μπορούμε να στηρίζουμε τους Έλληνες με το πλεόνασμα της οικονομίας και όχι με δανεικά

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ομιλία στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Αμαξοστάσιο, στο Γκάζι.

Ο στόχος είναι να σταλεί μήνυμα συσπείρωσης προς το εσωτερικό της ΝΔ. Snapshot powered by AI

Ομιλία στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Αμαξοστάσιο, στο Γκάζι.

Δείτε εδώ την ομιλία του πρωθυπουργού

Όπως έγραψε το Newsbomb, η επετειακή εκδήλωση, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια εκδήλωση ιστορικού χαρακτήρα. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να ενώσει στην ομιλία του δύο διαφορετικές εικόνες: από τη μία την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη το πολιτικό μέλλον της παράταξης.

Το ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να εκπέμψει μήνυμα συσπείρωσης προς το εσωτερικό της ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει σαφές ότι ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

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