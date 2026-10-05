Νιγηρία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 32 επιβαίνοντες

Snapshot Στρατιωτικό αεροσκάφος της Νιγηρίας με 32 επιβαίνοντες συνετρίβη στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά σε ναυτική βάση στην πολιτεία Όντο.

Το αεροσκάφος έχασε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:13 ώρα Ελλάδας ενώ κατευθυνόταν προς το Λάγος.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Ιγκμποκόντα και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν υπάρχουν θύματα από το δυστύχημα.

Το περιστατικό αναμένεται να αυξήσει τον έλεγχο για την ασφάλεια των πτήσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατιωτικών αεροσκαφών στη Νιγηρία. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό και τον υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας.

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρχαν 25 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας Φέστους Κεγιάμο με ανάρτηση στο X. Το στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε ναυτική βάση στην πολιτεία Όντο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αφού έχασε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ενώ κατευθυνόταν προς το Λάγος, όπως ο υπουργός Αεροπορίας.

Ο Κεγιάμο τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι οι ελεγκτές έχασαν επαφή με το αεροσκάφος στις 11:13 (ώρα Ελλάδας) και δεν κατέστη δυνατό να αποκαταστήσουν την επικοινωνία προτού αναφερθεί η εξαφάνισή του. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν αργότερα κοντά σε ναυτική βάση στην παραθαλάσσια πόλη Ιγκμποκόντα και σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα αεροπορικά δυστυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών στη Νιγηρία τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να εντείνει τον έλεγχο σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.