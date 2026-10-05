Λιμάνι του Πειραιά: Γέμισε με ψαρότρατες – Μείωση κόστους καυσίμων ζητούν οι αλιείς

Snapshot Οι αλιείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας μείωση του κόστους πετρελαίου, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλιείς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 και έχουν εξαγγείλει απεργία.

Απαιτούν την ενεργοποίηση προγράμματος απόσυρσης σκαφών με δίκαιες αποζημιώσεις και έχουν προχωρήσει σε επ’ αόριστον στάση εργασίας από την 1η Οκτωβρίου.

Οι αλιείς έχουν ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τους.

Αναφέρουν οικονομικές ζημιές από τον υπερπληθυσμό δελφινιών που προκαλεί καταστροφές στον εξοπλισμό τους. Snapshot powered by AI

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς, οι οποίοι ζητούν μείωση του κόστους του πετρελαίου. Όπως λένε, το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί αντιμέτωποι με την οικονομική ζημιά από τις καταστροφές, που προκαλεί στον εξοπλισμό τους ο υπερπληθυσμός των δελφινιών.

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Σε αυτό το πλαίσιο, στο λιμάνι του Πειραιά επαγγελματίες αλιείς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 καθώς έχουν εξαγγείλει απεργία.

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Απαιτούν, μεταξύ άλλων, την άμεση ενεργοποίηση προγράμματος για την απόσυρση των σκαφών τους με δίκαιες αποζημιώσεις ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έχουν προχωρήσει σε επ’ αόριστον στάση εργασίας, ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα.

Κινητοποίηση αλιέων στο Λιμάνι του Πειραιά INTIME NEWS

Παράλληλα, οι αλιείς έχουν αιτηθεί συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κινητοποίηση αλιέων στο Λιμάνι του Πειραιά Χάρης Γκίκας/Newsbomb

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