Αποκλείστηκε ο Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του China Open με τον Τζόκοβιτς – Χτύπησε θεατή με τη μπάλα

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αποκλείστηκε από τον ημιτελικό του China Open απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς χτύπησε με τη μπάλα έναν θεατή στην εξέδρα, τραυματίζοντάς τον στο μάτι.

Το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης έχανε με 7–5, 5–3 σετ, όταν, έχοντας μόλις χάσει έναν πόντο, χτύπησε τη μπάλα που είχε επιστρέψει από τον τοίχο. Το μπαλάκι κατέληξε στην πρώτη σειρά της εξέδρας και χτύπησε έναν θεατή στο αριστερό μάτι. Ο άνδρας αποχώρησε με έντονο πόνο από τις εξέδρες με τη βοήθεια του προσωπικού του γηπέδου.

«Σοκαρίστηκα, ειλικρινά κι ελπίζω ο άνθρωπος να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανέφερε ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το US Open το 2020 υπό παρόμοιες συνθήκες.

«Από την άλλη, λυπάμαι και τον Ντανιίλ, γιατί ξέρω ακριβώς πώς είναι να αποκλείεσαι σε έναν μεγάλο αγώνα· είμαι σίγουρος ότι δεν το έκανε σκόπιμα», προσέθεσε.

Οι δύο ημιτελικοί στο Πεκίνο ολοκληρώθηκαν πρόωρα. Νωρίτερα, ο Χούμπερτ Χουρκάτς αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στον προσαγωγό.

Ο Αυστραλός Άλεξ ντε Μινόρ προηγείτο 6–4, 3–2 όταν ο Πολωνός του αντίπαλος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στην κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αποφάσισε να εγκαταλείψει.