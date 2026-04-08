Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

Ακόμη ένα στη μακρά του λίστα από... ξεσπάσματα πρόσθεσε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος αφότου ηττήθηκε με 6-0 και 6-0 (!) δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του και ξέσπασε στην ρακέτα του.

Εκτός από τις ικανότητές του στο τένις, ο Μεντβέντεφ έχει πολλές φορές στο παρελθόν απασχολήσει την κοινή γνώμη με τα ξεσπάσματά του και το σημερινό συγκαταλέγεται σίγουρα στα πιο έντονά του.

Ο Ρώσος αντιμετώπιζε τον Ματέο Μπερετίνι στον δεύτερο γύρο του Masters του Μόντε Κάρλο και αφού δεν κατάφερε να του πάρει ούτε ένα game ήταν εκτός ελέγχου και έκανε την ρακέτα του χίλια κομμάτια.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου Ο Μεντβέντεφ μετά από έναν χαμένο πόντο ξέσπα στην ρακέτα του, την οποία χτυπά στο έδαφος 8 φορές κάνοντας την κομμάτια. Ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αφού πρώτα ρήμαξε ολοσχερώς την ρακέτα μετά την ακουμπάει απλώς στα σκουπίδια με απόλυτη ηρεμία σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ha golpeado la raqueta 8 veces para luego tirarla con delicadeza a la basura ?‍♂️



0-6 0-6 ha perdido Medvedev contra Berrettini. pic.twitter.com/NIhunboEPN — David Orenes (@david_lrl) April 8, 2026

Στα του αγώνα είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος τενίστας χάνει έναν αγώνα της ATP χωρίς να κατακτήσει ούτε γκέιμ ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπερετίνι βρίσκεται στο Νο90 της κατάταξης, την ώρα που ο Μεντβέντεφ είναι στην 10η θέση.

Ο Μπερετίνι αγωνίζεται στο τουρνουά με wildcard μιας και η κατάταξη του δεν του επιτρέπει να συμμετέχει κανονικά στο ταμπλό.