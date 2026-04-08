Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

Ο Μεντβέντεφ ηττήθηκε από το Νο 90 στην κατάταξη, Ματέο Μπερετίνι και δεν κατόρθωσε να πάρει ούτε γκέιμ... 

Newsbomb

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη ένα στη μακρά του λίστα από... ξεσπάσματα πρόσθεσε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος αφότου ηττήθηκε με 6-0 και 6-0 (!) δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του και ξέσπασε στην ρακέτα του.

Εκτός από τις ικανότητές του στο τένις, ο Μεντβέντεφ έχει πολλές φορές στο παρελθόν απασχολήσει την κοινή γνώμη με τα ξεσπάσματά του και το σημερινό συγκαταλέγεται σίγουρα στα πιο έντονά του.

Ο Ρώσος αντιμετώπιζε τον Ματέο Μπερετίνι στον δεύτερο γύρο του Masters του Μόντε Κάρλο και αφού δεν κατάφερε να του πάρει ούτε ένα game ήταν εκτός ελέγχου και έκανε την ρακέτα του χίλια κομμάτια.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου Ο Μεντβέντεφ μετά από έναν χαμένο πόντο ξέσπα στην ρακέτα του, την οποία χτυπά στο έδαφος 8 φορές κάνοντας την κομμάτια. Ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αφού πρώτα ρήμαξε ολοσχερώς την ρακέτα μετά την ακουμπάει απλώς στα σκουπίδια με απόλυτη ηρεμία σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Στα του αγώνα είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος τενίστας χάνει έναν αγώνα της ATP χωρίς να κατακτήσει ούτε γκέιμ ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπερετίνι βρίσκεται στο Νο90 της κατάταξης, την ώρα που ο Μεντβέντεφ είναι στην 10η θέση.

Ο Μπερετίνι αγωνίζεται στο τουρνουά με wildcard μιας και η κατάταξη του δεν του επιτρέπει να συμμετέχει κανονικά στο ταμπλό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό - Προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Σε ποιος όρους συμφώνησαν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα στην εκεχειρία

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass III

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Κίνα «έσωσε» τη Μέση Ανατολή από τον όλεθρο - Τα συμφέροντα του Πεκίνου στον Περσικό

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

17:04ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστήριξε 150 αστέγους συμπολίτες μας σε Αθήνα και Πειραιά ενόψει Πάσχα

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό μέτωπο Ευρωπαίων ηγετών και του Καναδού πρωθυπουργού: Συνυπογράφουν δήλωση για την εκεχειρία στο Ιράν

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Ανυπομονεί για το ματς στη Σόφια» – Οι δηλώσεις του ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ

16:48ANNOUNCEMENTS

O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

16:45ANNOUNCEMENTS

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για επίθεση σε Τριανταφύλλου: Απαράδεκτη ενέργεια, να καταλάβει το λάθος του

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

16:31ΕΥ ΖΗΝ

Αυτές οι τροφές παρέχουν περισσότερο ασβέστιο από το γιαούρτι και οι περισσότεροι δεν το ξέρουν

16:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακούφιση στις αγορές μετά την κατάπαυση στο Ιράν: Κάτω από τα $100 το βαρέλι, άλμα για τις μετοχές

16:19ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός γιατρός: Τι αλλάζει στις παραπομπές προς ιατρούς ειδικοτήτων - Η αντίδραση του ΙΣΑ

15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: «To Ιράν μας παρακαλούσε» για την εκεχειρία

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στα Πετράλωνα εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο στο πρώην κτήριο του ΣΔΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στα Πετράλωνα εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο στο πρώην κτήριο του ΣΔΟΕ

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμοί 50% σε όποια χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Κίνα «έσωσε» τη Μέση Ανατολή από τον όλεθρο - Τα συμφέροντα του Πεκίνου στον Περσικό

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ