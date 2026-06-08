Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ συγκλόνισε τη δυτική Κούβα - Αισθητός και στη Φλόριντα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σημαντικές υλικές ζημιές
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τη Δευτέρα την Κούβα.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 104 χιλιόμετρα από τη Μάντουα, στην επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά και στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
Κάτοικοι της Αβάνας ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στην πρωτεύουσα, όπου αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν προσωρινά κτίρια και κατοικίες ως μέτρο προφύλαξης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις του σεισμού.
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