LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 3 των τελικών της GBL

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πράξη τρίτη. Το Game 1 στο ΣΕΦ, κρίθηκε από τις αποφάσεις των διαιτητών. Στο Game 2 του Telekom Center Athens, η ανωτερότητα των γηπεδούχων έφερε την ισοφάριση, σε ματς επεισοδιακό, κυρίως λόγω των ύβρεων από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τελικοί της Greek Basketball League είναι γεμάτοι ένταση. Μπασκετικά το «τριφύλλι» έχει δείξει ανωτερότητα, όμως είναι στο 1-1 οι νίκες.

Απόψε στο ΣΕΦ διεξάγεται το Game 3. Εκεί όπου όλοι οι φίλαθλοι περιμένουν να κυλήσουν όλα ομαλά και στο τέλος του αγώνα να μιλούν οι πάντες μόνο για το μπάσκετ. Όχι για τα σφυρίγματα των διαιτητών ή ζητήματα που αφορούν την συνολική ατμόσφαιρα του ντέρμπι.

Οι δύο αντίπαλοι είναι αποφασισμένοι, με τον καθένα να έχει ισχυρότατο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με μεγαλύτερη πίεση, καθώς αγωνίζεται στην έδρα του. Άρα πρέπει πάση θυσία να κάνει το 2-1 στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την άλλη, γνωρίζει πως με δικό του break, παίρνει για τα καλά την κατάσταση στα χέρια του. Όποιος επικρατήσει, θα απέχει μόλις μία νίκη απ’ την κατάκτηση του τίτλου άλλωστε.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον τρίτο τελικό, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR:

Διαβάστε επίσης