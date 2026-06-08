Νεαρός με PTSD μπήκε στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα και έσπασε το τζάμι στον περίβολο με λεοπαρδάλεις

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του προσωπικού για την απομάκρυνση του άνδρα που κατέφυγε στον χώρο των αρκούδων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νεαρός με PTSD μπήκε στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα και έσπασε το τζάμι στον περίβολο με λεοπαρδάλεις
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 25χρονος με διαταραχή μετατραυματικού στρες έσπασε το γυάλινο περίβλημα με περσικές λεοπαρδάλεις στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα.
  • Ο άνδρας εισήλθε στην περιοχή των αρκούδων και σκαρφάλωσε σε δέντρο, προκαλώντας ενεργοποίηση διαδικασιών ασφαλείας έκτακτης ανάγκης.
  • Το προσωπικό προσπάθησε να ηρεμήσει τον άνδρα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίες.
  • Ο άνδρας παραδόθηκε σε γιατρούς και υποβλήθηκε σε θεραπεία και ιατρική παρακολούθηση.
  • Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τα ζώα ή τους επισκέπτες κατά το συμβάν.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στον ζωολογικό κήπο στη Χάιφα, όταν ένας 25χρονος ο οποίος έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες έσπασε το γυάλινο χώρισμα του περιβλήματος με περσικές λεοπαρδάλεις.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πηγές, ο νεαρός στη συνέχεια μπήκε στην εσωτερική περιοχή και σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο όπου βρίσκονται οι αρκούδες, πυροδοτώντας διαδικασίες ασφαλείας έκτακτης ανάγκης.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου προσπάθησε να ηρεμήσει τον άνδρα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίες. Στο σημείο έφτασε και ο πατέρας του.

Τελικά ο άνδρας παραδόθηκε σε γιατρούς και στάλθηκε για θεραπεία και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου διευκρίνισε ότι η λεοπάρδαλη δεν βρισκόταν κοντά στο κατεστραμμένο γυαλί τη στιγμή του συμβάντος και δεν υπήρχε απειλή για τα ζώα ή τους επισκέπτες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:11LIFESTYLE

Αμήχανη στιγμή για τον Χάρι Στάιλς: Ξέχασε στίχους τραγουδιού του σε συναυλία και ζήτησε συγγνώμη - Βίντεο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Ελήφθησαν τα ενδεδειγμένα μέτρα αστυνόμευσης για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ανησυχία με Ρογκαβόπουλο (vid)

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ συγκλόνισε τη δυτική Κούβα - Αισθητός και στη Φλόριντα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρός με PTSD μπήκε στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα και έσπασε το τζάμι στον περίβολο με λεοπαρδάλεις

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Συνεχόμενοι οι μετασεισμοί - Άνω των 2 Ρίχτερ οι περισσότεροι

21:34LIFESTYLE

Ο Ίντρις Έλμπα βάζει τέλος στα σενάρια που τον θέλουν να είναι ο επόμενος James Bond - «Ας μην τον κάνουμε "woke"»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι η πόλη που θα μεταφέρει η Κίνα στην οροσειρά του Σαν Χουάν για 5.000 εργάτες

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το στρες αποτυπώνεται στο σώμα: 24χρονη μιλά για την ριζική αλλαγή στη ζωή της έπειτα από την διάγνωσή της με λεύκη

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είπα στον Μπίμπι να είναι προσεκτικός, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει μόνος του»

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί είστε πιο ελκυστικοί όταν βάζετε στην άκρη το κινητό

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 125 μεταναστών σε δύο λέμβους ανοιχτά των Καλών Λιμένων

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 86χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο

20:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 3 των τελικών της GBL

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Talay Riley: Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δολοφονήθηκε στο Λονδίνο - Είχε συνεργαστεί με Dua Lipa και Britney Spears

20:30LIFESTYLE

Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 3 των τελικών της GBL

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το ελληνικό Δημόσιο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

20:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για παραίτηση Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά»

20:30LIFESTYLE

Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια στο Λονδίνο: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Talay Riley: Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δολοφονήθηκε στο Λονδίνο - Είχε συνεργαστεί με Dua Lipa και Britney Spears

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ