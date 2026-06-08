Νεαρός με PTSD μπήκε στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα και έσπασε το τζάμι στον περίβολο με λεοπαρδάλεις
Άμεση ήταν η κινητοποίηση του προσωπικού για την απομάκρυνση του άνδρα που κατέφυγε στον χώρο των αρκούδων
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- Ένας 25χρονος με διαταραχή μετατραυματικού στρες έσπασε το γυάλινο περίβλημα με περσικές λεοπαρδάλεις στον ζωολογικό κήπο της Χάιφα.
- Ο άνδρας εισήλθε στην περιοχή των αρκούδων και σκαρφάλωσε σε δέντρο, προκαλώντας ενεργοποίηση διαδικασιών ασφαλείας έκτακτης ανάγκης.
- Το προσωπικό προσπάθησε να ηρεμήσει τον άνδρα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίες.
- Ο άνδρας παραδόθηκε σε γιατρούς και υποβλήθηκε σε θεραπεία και ιατρική παρακολούθηση.
- Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τα ζώα ή τους επισκέπτες κατά το συμβάν.
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στον ζωολογικό κήπο στη Χάιφα, όταν ένας 25χρονος ο οποίος έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες έσπασε το γυάλινο χώρισμα του περιβλήματος με περσικές λεοπαρδάλεις.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πηγές, ο νεαρός στη συνέχεια μπήκε στην εσωτερική περιοχή και σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο όπου βρίσκονται οι αρκούδες, πυροδοτώντας διαδικασίες ασφαλείας έκτακτης ανάγκης.
Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου προσπάθησε να ηρεμήσει τον άνδρα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίες. Στο σημείο έφτασε και ο πατέρας του.
Τελικά ο άνδρας παραδόθηκε σε γιατρούς και στάλθηκε για θεραπεία και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου διευκρίνισε ότι η λεοπάρδαλη δεν βρισκόταν κοντά στο κατεστραμμένο γυαλί τη στιγμή του συμβάντος και δεν υπήρχε απειλή για τα ζώα ή τους επισκέπτες.