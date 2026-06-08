Αμήχανη στιγμή για τον Χάρι Στάιλς: Ξέχασε στίχους τραγουδιού του σε συναυλία και ζήτησε συγγνώμη

Ο Χάρι Στάιλς βρέθηκε σε μια αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Άμστερνταμ, όταν ξέχασε τους στίχους ενός από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του και αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τους θαυμαστές του.

Ο 32χρονος τραγουδιστής πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», η οποία ακολούθησε την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του άλμπουμ, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

Ωστόσο, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Cherry», φάνηκε να χάνει εντελώς τον ειρμό του. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος στίχος, σταμάτησε να παίζει κιθάρα και κοίταξε απορημένος προς το κοινό.

«Ποια είναι τα λόγια; Ποιος είναι ο πρώτος στίχος;» ρώτησε τους θεατές.

Οι θαυμαστές έσπευσαν να τον βοηθήσουν, όμως καθώς πολλοί άρχισαν να τραγουδούν διαφορετικά σημεία του τραγουδιού ταυτόχρονα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο χαοτική.

Τελικά, ο Χάρι περπάτησε μέχρι την άκρη της σκηνής και απευθύνθηκε σε έναν συγκεκριμένο θαυμαστή για να του υπενθυμίσει τους σωστούς στίχους. Αφού πήρε την απάντηση που χρειαζόταν, επέστρεψε στο μικρόφωνο και συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλια και ενθουσιασμό στο κοινό, με τους παρευρισκόμενους να στηρίζουν τον τραγουδιστή και να αντιμετωπίζουν το λάθος του με χιούμορ. Το βίντεο της στιγμής έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι σταρ μπορεί να ξεχάσουν περιστασιακά τα λόγια των τραγουδιών τους.

Αφού τελικά θυμήθηκε τους στίχους, ο Χάρι Στάιλς επέστρεψε στο μικρόφωνο και, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Συγγνώμη γι' αυτό».

Στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά το τραγούδι, με τους θαυμαστές να τον αποθεώνουν για την αυθόρμητη και ανθρώπινη αντίδρασή του.

Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στο TikTok, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ και τρυφερότητα το περιστατικό.

«Φαίνεται πως περνούσε πραγματικά υπέροχα χθες βράδυ! Χαίρομαι που διασκεδάζει. Πρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί είναι σύντομη. Να χαμογελάμε, να γελάμε και να αγαπάμε».

Άλλοι έγραψαν απλά: «Θεέ μου, τον λατρεύω» και «Είναι τόσο γλυκός».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του πρώην συναδέλφου του στους One Direction, Niall Horan, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αισθάνεται έναν βαθμό «ζήλιας» βλέποντας την τεράστια επιτυχία του Χάρι Στάιλς και του Louis Tomlinson στις σόλο καριέρες τους.

Το συγκρότημα, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μετά τη συμμετοχή του στο The X Factor το 2010, ανακοίνωσε την διάλυσή του το 2016, με τα μέλη να ακολουθούν ξεχωριστές μουσικές πορείες.

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