Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας (8/6) για φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε ξηρά χόρτα, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν για την κατάσβεσή της οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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