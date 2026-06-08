Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας (8/6) για φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε ξηρά χόρτα, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν για την κατάσβεσή της οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
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