Φωτιά στο Λουτράκι: «Ξαφνικά η φωτιά εμφανίστηκε μπροστά μας», είπε κάτοικος στο Newsbomb

Snapshot Η δασική πυρκαγιά στο Σκάλωμα Λουτρακίου ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου και προκάλεσε ανησυχία λόγω της γρήγορης εξάπλωσής της προς κατοικημένες περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτειναν την επικινδυνότητα της φωτιάς.

Εναέρια μέσα όπως αεροπλάνα και ελικόπτερα συνέβαλαν σημαντικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά χάρη στις επίγειες και εναέρια πυροσβεστικές προσπάθειες. Snapshot powered by AI

Καλύτερη εικόνα φαίνεται να έχει η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή Σκάλωμα Λουτρακίου. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, με το μέτωπο να κινείται γρήγορα προς κατοικημένες περιοχές και να προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Κάτοικος μιλώντας στον Χάρη Γκίκα στο Newsbomb είπε: «Δεν πέρασε από δρόμο η φωτιά, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μας. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα βοήθησαν και μπορέσαμε να το περιορίσουμε».

Άλλος κάτοικος μιλώντας στον Χάρη Γκίκα και το Newsbomb ανέφερε: «Η φωτιά εξαπλώθηκε λόγω του αέρα σε πολύ επικίνδυνο βαθμό. Δόξα τω Θεώ επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα και η κατάσταση πλέον έχει βελτιωθεί σημαντικά».

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