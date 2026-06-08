Φωτιά στο Λουτράκι: Τι δήλωσε κάτοικος στο Newsbomb – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Snapshot Στις 8 Ιουνίου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σκάλωμα Λουτρακίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 108 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της Περαχώρας.

Με εντολή της Πυροσβεστικής στέλνεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σκάλωμα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 108 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα των ΕΜΟΔΕ από την 1η, 6η και 9η μονάδα, ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές, καθώς και 30 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα εκτελεί ρόλο συντονισμού.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Περαχώρας, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Κάτοικος μιλώντας στο Newsbomb είπε: «Δεν πέρασε από δρόμο η φωτιά, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μας. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα βοήθησαν και μπορέσαμε να το περιορίσουμε».

«Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς», λέει ο δήμαρχος Γκιώνης

Ο δήμαρχος Λουτρακίου–Περαχώρας, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε:

«Είχαμε μια φωτιά σήμερα εδώ στην Περαχώρα, η οποία επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έγινε πολύ επικίνδυνη. Δόξα τω Θεώ, κινητοποιήθηκαν και επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Πιστεύω ότι μέσα σε μία–δύο ώρες, με τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων, θα καταφέρουμε να τη σβήσουμε πλήρως. Έχει περιοριστεί στο σημείο που βρισκόμαστε. Είχε επεκταθεί και από την άλλη πλευρά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση».

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