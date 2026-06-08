Λουτράκι: Από εργασίες με χορτοκοπτιοκό φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά – Αναμένεται σύλληψη
Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική την τελευταία ώρα για τη φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Ηραίου, που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.
Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
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