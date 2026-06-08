Φωτιά τώρα στο Λουτράκι Κορινθίας – Δίπλα στη λίμνη Βουλιαγμένης

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου Κορινθίας το απόγευμα Δευτέρας 8/6.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και εθελοντές.

Η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές και έχει σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της Περαχώρας.

Έχει ενεργοποιηθεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1η, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές 30 πυροσβεστικά οχήματα 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενά εκ των οποίων για συντονισμό.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Περαχώρας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή Αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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