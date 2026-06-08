Φωτιά στο Λουτράκι: SMS ετοιμότητας στους κατοίκους από το 112
Σε συναγερμό η πυροσβεστική για τη φωτιά στο Λουτράκι
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου.
Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Περαχώρας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
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