Φωτιά στο Λουτράκι: SMS ετοιμότητας στους κατοίκους από το 112

Σε συναγερμό η πυροσβεστική για τη φωτιά στο Λουτράκι

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στο Λουτράκι: SMS ετοιμότητας στους κατοίκους από το 112

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Λουτράκι

ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Περαχώρας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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