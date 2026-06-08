Φωτιά στο Λουτράκι: «Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά», είπε στο Newsbomb o δήμαρχος Λουτρακίου

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Σκάλωμα Λουτρακίου με 108 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και πολυάριθμα οχήματα και εναέρια μέσα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων και κινήθηκε προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία και έκδοση προειδοποιητικού μηνύματος 112 στην Περαχώρα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Η συντονισμένη επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων έχει περιορίσει την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή Σκάλωμα Λουτρακίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 108 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα των ΕΜΟΔΕ από την 1η, 6η και 9η Μονάδα, ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές, καθώς και 30 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων.

Ο δήμαρχος Λουτρακίου–Περαχώρας, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα, ανέφερε: «Είχαμε μια φωτιά σήμερα εδώ στην Περαχώρα, η οποία επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έγινε πολύ επικίνδυνη. Δόξα τω Θεώ, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Πιστεύω ότι μέσα σε μία–δύο ώρες, με τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων, θα καταφέρουμε να τη σβήσουμε πλήρως. Έχει περιοριστεί στο σημείο που βρισκόμαστε, ενώ αρχικά είχε επεκταθεί και από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση».

Η πυρκαγιά, εξαιτίας της έντασης των ανέμων, κινήθηκε γρήγορα προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Για τον λόγο αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περαχώρας, με οδηγίες για αυξημένη ετοιμότητα και συμμόρφωση με τις εντολές των αρχών.

Την ίδια ώρα, με εντολή της ηγεσίας της Πυροσβεστικής, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να εξετάσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Παρά τη δύσκολη εικόνα που παρουσίασε αρχικά το πύρινο μέτωπο, η συντονισμένη επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων έχει συμβάλει στον περιορισμό της φωτιάς, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεσή της.

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