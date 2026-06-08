Φωτιά στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε αγροτική περιοχή στο Κάτω Σχολάρι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 17:00 και καίει γεωργικές εκτάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.

Προς το παρόν, από τη φωτιά δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

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