Φωτιά στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη
Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε αγροτική περιοχή στο Κάτω Σχολάρι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 17:00 και καίει γεωργικές εκτάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.
Προς το παρόν, από τη φωτιά δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.
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