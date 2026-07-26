Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Άδεια η ύποπτη βαλίτσα που κινητοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Μια ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε πίσω από κάδο απορριμμάτων στο Μοναστηράκι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η περιοχή αποκλείστηκε από άνδρες της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙΑΣ, με προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και διακοπή κυκλοφορίας.

Ειδικός πυροτεχνουργός προσέγγισε και άνοιξε με ασφάλεια τη βαλίτσα, διαπιστώνοντας ότι ήταν άδεια.

Δεν χρειάστηκε ελεγχόμενη έκρηξη και η κατάσταση αποκαταστάθηκε γρήγορα, με επιστροφή της κυκλοφορίας και λειτουργίας καταστημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί κίνδυνος σε επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Aίσιο τέλος είχε ο συναγερμός που σημάνθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν εντοπίστηκε μια ύποπτη βαλίτσα μισοκρυμμένη πίσω από κάδο απορριμμάτων. Ειδικός πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να την προσεγγίσει και να την ανοίξει, διαπιστώνοντας ότι δεν περιείχε κανένα επικίνδυνο αντικείμενο.

Γιατί σημάνθηκε συναγερμός

Το γεγονός ότι η βαλίτσα δεν ήταν απλώς εγκαταλειμμένη δίπλα στον κάδο, αλλά επιμελώς τοποθετημένη πίσω από αυτόν, σε συνδυασμό με το μέγεθός της, προβλημάτισε άμεσα τις Αρχές. Δεδομένου ότι η περιοχή έσφυζε από χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες, η κινητοποίηση υπήρξε ακαριαία.

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙΑΣ απέκλεισαν την περιμετρική ζώνη, έκλεισαν τα γύρω καταστήματα και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους. Παρά τις δυσκολίες λόγω του μεγάλου συνωστισμού, οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσουν έναν ασφαλή διάδρομο, ενώ στο σημείο κατέφθασαν προληπτικά οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο.

Η επέμβαση του πυροτεχνουργού

Ο ειδικός πυροτεχνουργός, φέροντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, πλησίασε αρχικά τη βαλίτσα για μια πρώτη οπτική εκτίμηση. Στη συνέχεια, αφού οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν απόλυτη σιγή, κατευθύνθηκε εκ νέου προς το αντικείμενο με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τελικά, κατάφερε να ανοίξει τη βαλίτσα με ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star.

Αποκατάσταση της κανονικότητας

Μετά τη διαπίστωση ότι η βαλίτσα ήταν άδεια, ο αστυνομικός κλοιός άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται. Οι επισκέπτες επέστρεψαν στην πλατεία, τα καταστήματα άνοιξαν ξανά και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε πλήρως, βάζοντας τέλος στην προσωρινή αναστάτωση στην καρδιά της Αθήνας.

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