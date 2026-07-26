Πρακτικές συμβουλές για έναν ήρεμο ύπνο τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού

Όταν το θερμόμετρο παραμένει ψηλά αργά το βράδυ, η θερμοκρασία του σώματός μας δυσκολεύεται να πέσει

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πρακτικές συμβουλές για έναν ήρεμο ύπνο τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Αερίστε το δωμάτιο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ και κρατήστε κλειστά τα παράθυρα και τις κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας για να διατηρήσετε τη δροσιά.
  • Χρησιμοποιήστε βαμβακερά ή λινά σεντόνια και αποφεύγετε τα βαριά και συνθετικά σκεπάσματα για καλύτερη αναπνοή και απορρόφηση του ιδρώτα.
  • Ένα χλιαρό ντους πριν τον ύπνο και η εφαρμογή κρύας κομπρέσας στα σημεία σφυγμού βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.
  • Περιορίστε τα βαριά γεύματα, την καφεΐνη και το αλκοόλ πριν τον ύπνο και ενυδατωθείτε επαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Αποφύγετε τη χρήση οθονών τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τον ύπνο και εφαρμόστε τεχνικές χαλάρωσης για καλύτερη ποιότητα ύπνου.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και ιδιαίτερα οι καύσωνες κάνουν τη νυχτερινή ανάπαυση μια πραγματική πρόκληση. Όταν το θερμόμετρο παραμένει ψηλά αργά το βράδυ, η θερμοκρασία του σώματός μας δυσκολεύεται να πέσει, κάτι που είναι απαραίτητο για να απολαύσουμε έναν βαθύ και ποιοτικό ύπνο.

Ακολουθούν πρακτικές και αποτελεσματικές συμβουλές για να νικήσετε τη ζέστη και να κοιμηθείτε καλύτερα τις καλοκαιρινές νύχτες.

Προετοιμασία του χώρου και του κρεβατιού

Εξαερισμός την κατάλληλη ώρα: Ανοίξτε τα παράθυρα νωρίς το πρωί ή αργά τη νύχτα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνει η μέρα, κλείστε τα παράθυρα και τραβήξτε τις κουρτίνες ή τα στόρια για να εμποδίσετε τον ήλιο να «ψήσει» το δωμάτιο.

Επιλογή σωστών σκεπασμάτων: Αποχωριστείτε τα βαριά παπλώματα και τα συνθετικά σκεπάσματα. Προτιμήστε 100% βαμβακερά ή λινά σεντόνια και μαξιλαροθήκες, καθώς αναπνέουν καλύτερα και απορροφούν τον ιδρώτα.

Το «έξυπνο» κόλπο με τα σεντόνια: Αν η ζέστη είναι αφόρητη, μπορείτε να βάλετε τη μαξιλαροθήκη ή το σεντόνι σας σε μια σακούλα και να τα τοιχίσετε στην κατάψυξη για 10-15 λεπτά πριν πέσετε για ύπνο. Η αίσθηση δροσιάς θα σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε αμέσως.

Ρύθμιση του σώματος και της θερμοκρασίας

Χλιαρό (όχι παγωμένο) ντους: Ένα χλιαρό ντους λίγο πριν τον ύπνο βοηθά το σώμα να ρίξει τη θερμοκρασία του φυσικά. Αποφύγετε το εντελώς παγωμένο νερό, γιατί προκαλεί αντίθετο αποτέλεσμα: το σώμα προσπαθεί να «ζεσταθεί» ξανά, αυξάνοντας τη εσωτερική του θερμοκρασία.

Δροσιά στα σημεία σφυγμού: Τοποθετήστε μια παγοκύστη (τυλιγμένη σε μια πετσέτα) ή μια κρύα κομπρέσα στα σημεία σφυγμού του σώματος, όπως στους καρπούς, στο λαιμό, πίσω από τα γόνατα ή στους αστραγάλους. Αυτό δροσίζει το αίμα που κυκλοφορεί στο σώμα γρήγορα.

Προσοχή στον ανεμιστήρα: Αν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα δωματίου, αποφύγετε να τον έχετε στραμμένο απευθείας πάνω σας όλη τη νύχτα, καθώς μπορεί να προκαλέσει πόνους στους μυς ή ξηρότητα σε λαιμό και μάτια. Μια έξυπνη λύση είναι να τοποθετήσετε ένα ταψί με παγάκια μπροστά από τον ανεμιστήρα για να φυσάει πιο δροσερό αέρα.

Διατροφή και συνήθειες πριν τον ύπνο

Ελαφρύ βραδινό γεύμα: Αποφύγετε τα βαριά, λιπαρά ή πικάντικα φαγητά αργά το βράδυ, καθώς η διαδικασία της πέψης αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος. Προτιμήστε κάτι ελαφρύ, όπως μια σαλάτα ή λίγο γιαούρτι.

Μικρή ποσότητα νερού: Ενυδατωθείτε καλά όλη μέρα, αλλά περιορίστε τα πολλά υγρά ακριβώς πριν πέσετε για ύπνο, ώστε να μην χρειάζεται να ξυπνάτε συνεχώς μέσα στη νύχτα.

Αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ: Ο καφές, τα ενεργειακά ποτά και το αλκοόλ επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και δυσκολεύουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Ψυχολογική χαλάρωση

Αποσύνδεση από τις οθόνες: Το φως από τα κινητά, τα tablets και τις τηλεοράσεις μειώνει την παραγωγή μελατονίνης (της ορμόνης του ύπνου) και ανεβάζει την εγρήγορση. Κλείστε τις συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείτε.

Δημιουργία ρουτίνας: Διαβάστε ένα βιβλίο με χαμηλό φωτισμό ή ακούστε χαλαρωτική μουσική. Το άγχος της ζέστης μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους, οπότε οι βαθιές αναπνοές και η χαλάρωση είναι το «κλειδί» για να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα.

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