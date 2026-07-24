Ξυπνάτε μέσα στη νύχτα; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο

Οι διακοπές του ύπνου αποτελούν συχνό πρόβλημα, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αλλαγές στον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού που σχετίζονται με την ηλικία συχνά δυσκολεύουν την έλευση και τη διατήρηση του ύπνου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, ειδικοί στον ύπνο υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος για να περιοριστούν οι αφυπνίσεις: ο λευκός θόρυβος.

«Ο λευκός θόρυβος λειτουργεί κάπως σαν μία ακουστική κουβέρτα. Δεν εμποδίζει τους ήχους να φτάσουν στα αυτιά μας, αλλά καλύπτει τις ξαφνικές αλλαγές στο ηχητικό περιβάλλον. Ο εγκέφαλός μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε απρόσμενους θορύβους –όπως ένα χτύπημα πόρτας, ένα αυτοκίνητο που περνά ή ένας σύντροφος που αλλάζει θέση στο κρεβάτι– και αυτοί οι ήχοι μπορούν να προκαλέσουν σύντομες αφυπνίσεις, ακόμη κι αν δεν ξυπνήσουμε πλήρως», εξηγεί η Λάουρα Μπογιάρσκαϊτε, PhD, νευροεπιστήμονας και ερευνήτρια ύπνου στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Για όσους έχουν ελαφρύ ύπνο, η χρήση λευκού θορύβου κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των διαταραχών, στη βελτίωση της συνέχειας του ύπνου, στον περιορισμό των αφυπνίσεων και ακόμη και στο να αποκοιμηθούν πιο εύκολα, όπως τονίζει.