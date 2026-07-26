Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

Τι χρειάζεστε για τον έλεγχο ΚΤΕΟ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Τα καινούργια επιβατικά Ι.Χ. υποβάλλονται σε πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ μετά από 4 χρόνια και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια.
  • Οι μοτοσικλέτες ελέγχονται για πρώτη φορά στο ΚΤΕΟ στα 4 χρόνια και μετά κάθε 2 χρόνια.
  • Τα ταξί περνούν ΚΤΕΟ για πρώτη φορά μετά από 1 χρόνο και από εκεί και πέρα ετησίως, ενώ τα φορτηγά και λεωφορεία συνήθως υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο.
  • Για τον έλεγχο απαιτούνται η άδεια κυκλοφορίας, ταυτότητα ή διαβατήριο, δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων όταν ισχύει.
  • Η καθυστέρηση στον έλεγχο ΚΤΕΟ επιφέρει πρόστιμα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με την ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.
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Ο έλεγχος ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) αποτελεί βασικό πυλώνα της οδικής ασφάλειας και είναι νομικά υποχρεωτικός για όλους τους οδηγούς. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και εκπομπών ρύπων.

Πότε όμως ακριβώς πρέπει να περάσετε από ΚΤΕΟ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος;

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

Καινούργια αυτοκίνητα: Το πρώτο ραντεβού με το ΚΤΕΟ κλείνεται ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας (με περιθώριο +/- 1 εβδομάδα).

Μεταγενέστεροι έλεγχοι: Μετά τον πρώτο έλεγχο, το αυτοκίνητο υποχρεούται να περνάει από ΚΤΕΟ κάθε δύο χρόνια.

Δίκυκλα (Μοτοσικλέτες & Scooter)

Καινούργιες μοτοσικλέτες: Ο πρώτος έλεγχος γίνεται στα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Μεταγενέστεροι έλεγχοι: Στη συνέχεια, τα δίκυκλα περνούν από ΚΤΕΟ κάθε δύο χρόνια.

Επαγγελματικά οχήματα & Φορτηγά

Τα επαγγελματικά οχήματα, τα ταξί και τα φορτηγά υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες λόγω της εντατικής χρήσης τους:

Ταξί: Περνούν από ΚΤΕΟ για πρώτη φορά στο ένα έτος από την κυκλοφορία τους και στη συνέχεια κάθε χρόνο.

Φορτηγά (έως 3,5 τόνους) & Λεωφορεία: Συνήθως υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο, ανάλογα με την κατηγορία και τη χρήση τους.

Τι χρειάζεστε για τον έλεγχο

Για να κυλήσει η διαδικασία ομαλά, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής απαραίτητα έγγραφα:

  • Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Την Tαυτότητα ή το διαβατήριο του οδηγού (ή του προσώπου που πηγαίνει το όχημα).
  • Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αν το όχημα έχει ξαναπεράσει ΚΤΕΟ).
  • Την κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον είναι σε ισχύ).

Σημειώνεται ότι, η μη έγκαιρη προσέλευση στο ΚΤΕΟ επιφέρει τσουχτερά πρόστιμα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία αυξάνονται ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης (και ενδέχεται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά). Επιπλέον, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, η έλλειψη έγκυρου δελτίου ΚΤΕΟ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με την ασφαλιστική σας εταιρεία.

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