Σαντορίνη: Νεκρή 62χρονη σε κρουαζιερόπλοιο
Η 62χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα απεβίωσε εντός της καμπίνας της
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Το πρωί της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θήρας από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Νήσων Μάρσαλ, ότι 62χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) απεβίωσε εντός της καμπίνας της.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η ανωτέρω μεταφέρθηκε με επιβατηγό – λάντζα στον λιμένα «ΑΘΗΝΙΟΣ» ν. Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η μεταφορά της σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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