Πύργος του Άιφελ: Το μυστικό διαμέρισμα στην κορυφή με την ομορφότερη θέα στο Παρίσι

Πώς ήταν διακοσμημένο το καταφύγιο του Γάλλου μηχανικού στο τρίτο επίπεδο του μνημείου

Κυριάκος Κουζούμης

Πύργος του Άιφελ: Το μυστικό διαμέρισμα στην κορυφή με την ομορφότερη θέα στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γκουστάβ Άιφελ δημιούργησε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα στο τρίτο επίπεδο του Πύργου του Άιφελ, με θέα στο Παρίσι.
  • Το διαμέρισμα διέθετε ξύλινα πατώματα, πολύχρωμες ταπετσαρίες, πιάνο με ουρά και εργαστηριακό χώρο για μετεωρολογικές μελέτες.
  • Ο Άιφελ αρνιόταν να παραχωρήσει το διαμέρισμα στην υψηλή κοινωνία, χρησιμοποιώντας το μόνος του ή για εκλεκτούς καλεσμένους, όπως τον Τόμας Έντισον.
  • Σήμερα, το διαμέρισμα είναι ανοιχτό για το κοινό και διατηρεί πολλά αυθεντικά έπιπλα και ομοιώματα του Άιφελ και του Έντισον.
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Μπορεί να μην διέθετε όλες τις σύγχρονες ανέσεις, είχε όμως αδιαμφισβήτητα την πιο εντυπωσιακή θέα στον κόσμο: ολόκληρο το Παρίσι. Ο λόγος για το μυστικό διαμέρισμα στον Πύργο του Άιφελ, το οποίο πλέον δεν αποτελεί μυστικό για τους επισκέπτες του μνημείου.

Όταν ο Γάλλος μηχανικός Γκουστάβ Άιφελ ολοκλήρωσε την κατασκευή του εμβληματικού πύργου το 1889, φρόντισε να δημιουργήσει μια ιδιωτική κατοικία στο τρίτο επίπεδο, περίπου 300 μέτρα πάνω από το Champ de Mars.

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Το μικρό αυτό διαμέρισμα ξεχώριζε για την κομψότητά του, διαθέτοντας ξύλινα πατώματα, ταπετσαρίες με πολύχρωμα μοτίβα, ακόμη και ένα πιάνο με ουρά. Παράλληλα, περιλάμβανε έναν μικρό εργαστηριακό χώρο, εξοπλισμένο με την τεχνολογία αιχμής της εποχής για τις μετεωρολογικές μελέτες του σχεδιαστή.

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Οι μυθικές προσφορές και ο Τόμας Έντισον

Μόλις η υψηλή κοινωνία του Παρισιού πληροφορήθηκε την ύπαρξη του εν λόγω «ησυχαστηρίου», πολλοί ήταν εκείνοι που ικέτευαν τον Άιφελ να τους το παραχωρήσει έστω για μία ημέρα, προσφέροντάς του μικρές περιουσίες. Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε σταθερά κάθε πρόταση, προτιμώντας να κρατήσει τη μοναδική θέα αποκλειστικά για τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας τον χώρο για στιγμές περισυλλογής ή για να υποδέχεται εκλεκτούς καλεσμένους, όπως ο προσωπικός του φίλος, Τόμας Έντισον.

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Σήμερα, ύστερα από δεκαετίες, το διαμέρισμα είναι προσβάσιμο στο κοινό. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν το εσωτερικό του, όπου δεσπόζουν ομοιώματα του Άιφελ και του Έντισον. Πολλά από τα αυθεντικά έπιπλα διατηρούνται αναλλοίωτα στον χρόνο, μεταφέροντας τους αμέτρητους τουρίστες στην αίγλη μιας άλλης εποχής.

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