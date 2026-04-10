Σε δημοπρασία ιστορικό κομμάτι από τον Πύργο του Άιφελ ετών 137 - Η αστρονομική τιμή πώλησης

Περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τον Πύργο του Άιφελ κάθε χρόνο, αλλά τον επόμενο Μάιο, ένα άτομο θα έχει την ευκαιρία να πάρει ένα κομμάτι του σπίτι του, καθώς ένα τμήμα 137 ετών της αρχικής σκάλας του μνημείου έχει προγραμματιστεί να βγει σε δημοπρασία.

Σχεδιασμένος από τον Γάλλο μηχανικό Γκουστάβ Άιφελ και κατασκευασμένος για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889, ο Πύργος του Άιφελ κάποτε διέθετε μια σπειροειδή σκάλα που παρείχε πρόσβαση από το δεύτερο επίπεδο στην κορυφή. Το 1983, στο πλαίσιο ενός έργου εκσυγχρονισμού, οι εργάτες αποσυναρμολόγησαν τις σκάλες για να εγκαταστήσουν ανελκυστήρες.

Η σκάλα χωρίστηκε σε 24 κομμάτια, εκ των οποίων τέσσερα δωρήθηκαν σε μουσεία και 20 πουλήθηκαν σε δημοπρασίες. Αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο ανήκει επί του παρόντος σε έναν άγνωστο Γάλλο επιχειρηματία, βγήκε ξανά στην αγορά για να μεταπωληθεί τον επόμενο μήνα. Με ύψος περίπου 270 εκατοστών και αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια, το έργο αποτελεί «μια αληθινή απόδειξη της ιστορίας του Πύργου του Άιφελ και, πέρα ​​από αυτό, της παγκόσμιας ιστορίας», δήλωσε η Σαμπρίνα Ντόλα, διευθύντρια του Artcurial, του οίκου δημοπρασιών που χειρίζεται την πώληση, σε email προς τους New York Times.

Σημείωσε ότι το κομμάτι που βγαίνει σε δημοπρασία ήταν το πρώτο που τέθηκε σε προσφορά κατά τη διάρκεια της πώλησης του 1983 και ότι για τον αρχικό αγοραστή, «χρειάστηκε επομένως ένα ορισμένο θάρρος για να είναι ο πρώτος που θα μπει στη μάχη». Για περισσότερα από 40 χρόνια, ο συλλέκτης διατηρούσε τις σκάλες σε μια αποθήκη.Το αντικείμενο αναστηλώθηκε πρόσφατα από τεχνίτες υπεύθυνους για τη συντήρηση του Πύργου του Άιφελ.

Η τιμή, ωστόσο, μπορεί να αποθαρρύνει ορισμένους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Artcurial, το έργο εκτιμάται ότι αξίζει 120.000 έως 150.000 ευρώ. Αλλά η κα Ντόλα πιστεύει ότι έχει «κάθε λόγο να είναι φιλόδοξη», δεδομένων των προηγούμενων πωλήσεων και της σπανιότητας αυτών των έργων.Ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ο Πύργος του Άιφελ αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Το 1887, εξέχοντες Γάλλοι καλλιτέχνες και λογοτεχνικές προσωπικότητες χαρακτήρισαν το έργο «άχρηστο» και «τερατώδες». Η διαμάχη τελικά κόπασε και έδωσε τη θέση της σε επαίνους για την κατασκευή, η οποία ήταν ένα θαύμα της μηχανικής για την εποχή της. Αυτό είναι το τελευταίο από πολλά τμήματα της σκάλας που πωλούνται από τον οίκο δημοπρασιών. Το 2016, ένα άλλο μέρος πουλήθηκε έναντι 523.800 ευρώ, ένα ρεκόρ που η κα Ντόλα θα ήθελε να ξεπεράσει. Είναι αισιόδοξη. Για εκείνη, το αντικείμενο δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα κομμάτι ιστορίας, αλλά «ένα πραγματικά καθηλωτικό αντικείμενο, ένα στατικό ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο».

Από τα 24 τμήματα, μερικά έχουν παραμείνει στη Γαλλία, κυρίως στο Μουσείο Ορσέ και στην Πόλη των Επιστημών. Άλλα βρίσκονται κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη και στους κήπους του Ιδρύματος Γιοϊσί στην Ιαπωνία. Η κα Ντόλα προβλέπει ότι οι πιθανοί αγοραστές θα είναι διεθνείς, με μια μεγάλη ποικιλία υποψηφίων, που θα κυμαίνονται από ιδιώτες συλλέκτες και πολιτιστικά ιδρύματα έως εταιρείες που επιθυμούν να διακοσμήσουν τα κεντρικά τους γραφεία.