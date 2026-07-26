Ψηφιακή αποτοξίνωση: Πώς να μειώσετε τον χρόνο στις οθόνες για καλύτερη ψυχική υγεία

Αν νιώθετε εξάντληση, άγχος ή ότι ο χρόνος σας «γλιστράει» μέσα από τα δάχτυλα ενώ σκρολάρετε, τότε ήρθε η ώρα για ένα Digital Detox

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ψηφιακή αποτοξίνωση: Πώς να μειώσετε τον χρόνο στις οθόνες για καλύτερη ψυχική υγεία
ΕΥ ΖΗΝ
3'
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  • Η ψηφιακή αποτοξίνωση βοηθά στη μείωση της εξάντλησης και του άγχους που προκαλεί η υπερβολική χρήση οθονών.
  • Ο έλεγχος του «Χρόνου Οθόνης» είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώριση και αλλαγή των ψηφιακών συνηθειών.
  • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων και καθιέρωση ζωνών χωρίς κινητό στο σπίτι συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τις συσκευές.
  • Η αντικατάσταση του χρόνου στην οθόνη με εναλλακτικές δραστηριότητες βελτιώνει την ψυχική υγεία και την ποιότητα του ύπνου.
  • Η προσωρινή αποχή από τα social media, όπως ένα Σαββατοκύριακο χωρίς εφαρμογές, προσφέρει ηρεμία και αίσθηση ελευθερίας.
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Ζούμε στην εποχή που το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Από το πρωί μόλις ξυπνήσουμε μέχρι αργά το βράδυ πριν κοιμηθούμε, οι οθόνες των social media, των ειδήσεων και των εφαρμογών μάς κρατούν διαρκώς συνδεδεμένους.

Αν νιώθετε εξάντληση, άγχος ή ότι ο χρόνος σας «γλιστράει» μέσα από τα δάχτυλα ενώ σκρολάρετε, τότε ήρθε η ώρα για ένα Digital Detox (ψηφιακή αποτοξίνωση). Δεν χρειάζεται να πετάξετε το κινητό σας στα σκουπίδια, αλλά να βρείτε μια υγιή ισορροπία.

Κατανοήστε τις συνήθειές σας

Ελέγξτε τον «Χρόνο Οθόνης» (Screen Time): Μπείτε στις ρυθμίσεις του κινητού σας (iOS ή Android) και δείτε πόσες ώρες την ημέρα περνάτε κοιτάζοντας την οθόνη και ποιες εφαρμογές σάς «τρικλοποδίζουν» περισσότερο. Ο αριθμός συχνά σοκάρει, αλλά είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή.

Εντοπίστε τους «αυτόματους» ελέγχους: Πόσες φορές πιάνετε το κινητό σας χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, απλώς επειδή βαρεθήκατε για τρία δευτερόλεπτα; Συνειδητοποιήστε πότε το κάνετε από συνήθεια και πότε από πραγματική ανάγκη.

Πρακτικά βήματα για να απομακρυνθείτε από τις οθόνες

Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις (Notifications): Οι ειδοποιήσεις είναι σχεδιασμένες για να σας τραβούν πίσω στην οθόνη. Κλείστε τις ειδοποιήσεις για όλα τα social media, τα παιχνίδια και τις μη απαραίτητες εφαρμογές. Αφήστε ανοιχτές μόνο τις κλήσεις και τα μηνύματα επείγουσας επικοινωνίας.

Κάντε το κινητό σας λιγότερο «ελκυστικό»: Γυρίστε την οθόνη του κινητού σας σε ασπρόμαυρη (Grayscale). Χωρίς τα έντονα,χρωματιστά εικονίδια που τραβούν το μάτι, ο εγκέφαλός σας βαριέται πιο γρήγορα την οθόνη και την αφήνει κάτω.

Ζώνες Χωρίς Κινητό (No-Phone Zones): Καθιερώστε χώρους στο σπίτι όπου απαγορεύεται το κινητό, όπως η τραπεζαρία την ώρα του φαγητού και κυρίως το υπνοδωμάτιο. Αντί για το κινητό ως ξυπνητήρι, αγοράστε ένα κλασικό ρολόι-ξυπνητήρι.

Δημιουργήστε εναλλακτικές συνήθειες

Βρείτε νέα χόμπι εκτός οθόνης: Ο ελεύθερος χρόνος που κερδίζετε από το ψηφιακό detox μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ψυχική υγεία, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου, η γυμναστική, η ζωγραφική, το περπάτημα στη φύση ή η συνάντηση με φίλους από κοντά.

Ο κανόνας της 1 ώρας πριν τον ύπνο: Αποφύγετε εντελώς τις οθόνες τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθείτε. Το μπλε φως των συσκευών μπερδεύει τον εγκέφαλο κάνοντας τον να νομίζει ότι είναι ακόμα μέρα, με αποτέλεσμα την αϋπνία.

Προκαλέστε τον εαυτό σας

Σαββατοκύριακο χωρίς Social Media: Δοκιμάστε να διαγράψετε προσωρινά τις εφαρμογές των social media από το κινητό σας για ένα Σαββατοκύριακο. Στην αρχχή μπορεί να νιώσετε μια μικρή «νευρικότητα» (FOMO - Fear Of Missing Out), αλλά πολύ σύντομα θα απολαύσετε την απίστευτη ηρεμία και την ελευθερία που προσφέρει η αποσύνδεση.

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