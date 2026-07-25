Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία

Snapshot Το υπουργείο Εργασίας δημιούργησε την εφαρμογή «Ergani app» που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορες προσλήψεις έκτακτων αναγκών μέσω κινητού.

Μέσω της εφαρμογής, οι εργοδότες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών με μειωμένη γραφειοκρατία και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και αποδέχονται ψηφιακά τους όρους της σύμβασής τους μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app».

Η διαδικασία περιλαμβάνει μία ενιαία ψηφιακή δήλωση που συγκεντρώνει την αναγγελία έναρξης εργασίας, τη δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας και την αναγγελία λήξης σύμβασης.

Η εφαρμογή ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας, ενώ παρέχει πρόσθετη προστασία στους εργαζόμενους. Snapshot powered by AI

Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά η διαδικασία των προσλήψεων, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν γρήγορα και εύκολα τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η νέα εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτει άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως έκτακτα κενά προσωπικού ή αυξημένες απαιτήσεις εργασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι εργοδότες μπορούν να προχωρούν σε σύναψη συμβάσεων διάρκειας έως δύο ημερών, με μειωμένη γραφειοκρατία και αυτοματοποιημένη ενημέρωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποίηση για τη νέα πρόσληψη, να ελέγχουν ψηφιακά τους όρους της σύμβασής τους και, εφόσον συμφωνούν, να την αποδέχονται ηλεκτρονικά.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο εργοδότης εισέρχεται στην εφαρμογή Ergani app και συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης, μεταξύ των οποίων:

την ειδικότητα του εργαζομένου,

το ωράριο και τις ημέρες εργασίας,

την αμοιβή,

τα στοιχεία ασφάλισης.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος μέσω της εφαρμογής myErgani app βλέπει τους όρους της συμφωνίας και έχει τη δυνατότητα να δώσει ψηφιακά την αποδοχή του.

Μετά την επιβεβαίωση από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή της σύμβασης και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για τη δήλωση έναρξης και λήξης της εργασίας.

Η νέα διαδικασία προβλέπει μία ενιαία ψηφιακή δήλωση, η οποία συγκεντρώνει τρεις επιμέρους ενέργειες: την αναγγελία έναρξης εργασίας, τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και την αναγγελία λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή ενισχύει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στις προσλήψεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ακριβέστερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και παρέχει πρόσθετη προστασία στους εργαζομένους.

Η εφαρμογή Ergani app προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και αποτελεί ένα νέο εργαλείο ψηφιοποίησης των εργασιακών διαδικασιών.

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