Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία

Νέα ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορες προσλήψεις για έκτακτες ανάγκες μέσω smartphone, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να αποδέχονται ηλεκτρονικά τους όρους της σύμβασής τους

Κυριάκος Κουζούμης

Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Εργασίας δημιούργησε την εφαρμογή «Ergani app» που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορες προσλήψεις έκτακτων αναγκών μέσω κινητού.
  • Μέσω της εφαρμογής, οι εργοδότες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών με μειωμένη γραφειοκρατία και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».
  • Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και αποδέχονται ψηφιακά τους όρους της σύμβασής τους μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app».
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει μία ενιαία ψηφιακή δήλωση που συγκεντρώνει την αναγγελία έναρξης εργασίας, τη δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας και την αναγγελία λήξης σύμβασης.
  • Η εφαρμογή ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας, ενώ παρέχει πρόσθετη προστασία στους εργαζόμενους.
Snapshot powered by AI

Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά η διαδικασία των προσλήψεων, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν γρήγορα και εύκολα τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η νέα εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτει άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως έκτακτα κενά προσωπικού ή αυξημένες απαιτήσεις εργασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι εργοδότες μπορούν να προχωρούν σε σύναψη συμβάσεων διάρκειας έως δύο ημερών, με μειωμένη γραφειοκρατία και αυτοματοποιημένη ενημέρωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποίηση για τη νέα πρόσληψη, να ελέγχουν ψηφιακά τους όρους της σύμβασής τους και, εφόσον συμφωνούν, να την αποδέχονται ηλεκτρονικά.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο εργοδότης εισέρχεται στην εφαρμογή Ergani app και συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης, μεταξύ των οποίων:

την ειδικότητα του εργαζομένου,

το ωράριο και τις ημέρες εργασίας,

την αμοιβή,

τα στοιχεία ασφάλισης.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος μέσω της εφαρμογής myErgani app βλέπει τους όρους της συμφωνίας και έχει τη δυνατότητα να δώσει ψηφιακά την αποδοχή του.

Μετά την επιβεβαίωση από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή της σύμβασης και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για τη δήλωση έναρξης και λήξης της εργασίας.

Η νέα διαδικασία προβλέπει μία ενιαία ψηφιακή δήλωση, η οποία συγκεντρώνει τρεις επιμέρους ενέργειες: την αναγγελία έναρξης εργασίας, τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και την αναγγελία λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή ενισχύει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στις προσλήψεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ακριβέστερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και παρέχει πρόσθετη προστασία στους εργαζομένους.

Η εφαρμογή Ergani app προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και αποτελεί ένα νέο εργαλείο ψηφιοποίησης των εργασιακών διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η UNESCO αποφασίζει αύριο αν ο Όλυμπος θα αναγνωρισθεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

21:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγοί επιτέθηκαν σε 19χρονο ομοεθνή τους - Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια: Οι αλλαγές στη χορήγηση διακοπών στους εργαζομένους

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

20:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις - «φωτιά» από Δευτέρα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο - Έρχεται το 2ευρω

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

20:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η «συμφωνία» των πουλιών: Γάλλοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τα μυστικά του κελαηδίσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έτσι αυξάνεται το ανθεκτικό άμυλο στα φαγητά για να χάνετε κιλά χωρίς δίαιτα

12:37LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

17:25LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Η ζωή συμβαίνει τώρα» - Η νέα συγκινητική ανάρτηση

13:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ