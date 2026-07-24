Ergani app: Ξεκίνησαν οι προσλήψεις έως δύο ημερών μέσω κινητού - Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή

Snapshot Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Ergani app» για γρήγορες και ψηφιακές βραχυχρόνιες προσλήψεις προσωπικού έως δύο ημερών.

Η εφαρμογή μειώνει τη γραφειοκρατία και επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε έκτακτες ανάγκες προσωπικού, κυρίως σε κλάδους όπως η φιλοξενία, η εστίαση και το λιανεμπόριο.

Οι εργοδότες συμπληρώνουν τα στοιχεία της σύμβασης ψηφιακά, ενώ οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και αποδέχονται τους όρους μέσω της εφαρμογής «myErgani app».

Η νέα διαδικασία ενσωματώνει και αντικαθιστά τρεις ξεχωριστές δηλώσεις, απλοποιώντας την καταγραφή της εργασίας και ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων.

Μετά την αποδοχή της σύμβασης, το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον δηλώσεις. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα εφαρμογή «Ergani app» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία φέρνει αλλαγές στη διαδικασία των βραχυχρόνιων προσλήψεων προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, μέσω συμβάσεων διάρκειας έως δύο ημερών.

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ολοκληρώνουν τις προσλήψεις εύκολα και γρήγορα από το κινητό τους τηλέφωνο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις σχετικές διαδικασίες.

Όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η εφαρμογή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται άμεσα στις αυξημένες ή έκτακτες ανάγκες τους σε προσωπικό, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη προστασία για τους εργαζομένους, καθώς καταγράφεται με ακρίβεια ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που χρειάζονται να καλύψουν αιφνίδιες ελλείψεις προσωπικού ή αυξημένο φόρτο εργασίας.

Η έναρξη λειτουργίας του «Ergani app» συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας εμφανίζει αυξημένες ανάγκες, κυρίως λόγω της τουριστικής σεζόν. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού εντοπίζονται στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και στο λιανεμπόριο, καθώς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αναζητούνται περισσότερο είναι οι σερβιτόροι, οι βοηθοί σερβιτόρων, οι μπάρμαν, οι μάγειρες, οι ψήστες, οι καμαριέρες, το προσωπικό καθαριότητας, οι υπάλληλοι υποδοχής και οι λαντζέρηδες, καθώς οι ανάγκες στελέχωσης στους συγκεκριμένους τομείς μεταβάλλονται ακόμη και σε καθημερινή βάση.

Ενδεικτικά, μια επιχείρηση εστίασης που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση μιας έκτακτης εκδήλωσης μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού μέσω της εφαρμογής.

Ο εργοδότης συμπληρώνει στην πλατφόρμα τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως η ειδικότητα, οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης, η αμοιβή και τα στοιχεία ασφάλισης.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή **«myErgani app»**, μέσω της οποίας ο εργαζόμενος ενημερώνεται για τη νέα πρόσληψη, ελέγχει τους όρους της σύμβασης που έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη και προχωρά στην ψηφιακή αποδοχή της.

Αμέσως μετά την αποδοχή της σύμβασης, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή μέσω του «Ergani app», ενώ το πληροφοριακό σύστημα **«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»** ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δηλώσεις για την έναρξη ή τη λήξη της απασχόλησης.

Η νέα ενιαία διαδικασία αντικαθιστά τρεις ξεχωριστές δηλώσεις, καθώς ενσωματώνει την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ο στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η ταχύτερη και απλούστερη ολοκλήρωση των προσλήψεων για επείγουσες ανάγκες, η ακριβής καταγραφή του χρόνου εργασίας και η περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων.

Με τη λειτουργία του «Ergani app» για τους εργοδότες και τη βελτιωμένη έκδοση του «myErgani app» για τους εργαζομένους, οι προσλήψεις προσωπικού διάρκειας έως δύο ημερών πραγματοποιούνται πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακά, με ασφαλή διαδικασία και με την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του εργαζομένου στους όρους απασχόλησης.