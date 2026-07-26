Συναγερμός στο Μοναστηράκι - Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα

Snapshot Υπόπτη βαλίτσα εντοπίστηκε στο Μοναστηράκι, περιοχή με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με την Πυροσβεστική, έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν πολίτες.

Αναμένεται άφιξη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο της βαλίτσας.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα πριν τον εντοπισμό της βαλίτσας.

Οι γύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι, μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων άνδρες των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙ.ΑΣ., καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής. Οι αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει προστατευτικές κορδέλες και έχουν αποκλείσει την περιμετρική ζώνη, ενώ ζητούν επίμονα από τους πολυάριθμους τουρίστες και περαστικούς να απομακρυνθούν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου οι πυροτεχνουργοί να προχωρήσουν στον απαραίτητο έλεγχο του αντικειμένου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν προηγήθηκε κάποιο προειδοποιητικό τηλεφώνημα ή αν η βαλίτσα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, λόγω του περιστατικού και της μεγάλης κινητοποίησης, οι γύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια μέσω παρακαμπτήριων οδών.