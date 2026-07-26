Πώς να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

Ένας πρακτικός οδηγός για να αναγνωρίζετε τις παγίδες και να προστατεύετε τα δεδομένα και τα χρήματά σας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πώς να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι απαώνες στο διαδίκτυο συχνά προσποιούνται γνωστές εταιρείες και χρησιμοποιούν επείγοντα μηνύματα για να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία.
  • Ψεύτικα e-shops με πολύ χαμηλές τιμές και ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να αποφεύγονται.
  • Μην ανοίγετε συνδέσμους από ύποπτους λογαριασμούς ή μηνύματα που προέρχονται από χακαρισμένους φίλους στα social media.
  • Ποτέ μην δίνετε κωδικούς πρόσβασης ή PIN μέσω email, τηλεφώνου ή SMS, καθώς οι επίσημοι οργανισμοί δεν το ζητούν ποτέ.
  • Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για επιπλέον ασφάλεια στους σημαντικούς σας λογαριασμούς.
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Οι επιτήδειοι στο διαδίκτυο γίνονται ολοένα και πιο επιδέξιοι, χρησιμοποιώντας μεθόδους που συχνά μοιάζουν απολύτως αληθινές. Είτε πρόκειται για ψεύτικα μηνύματα από τράπεζες είτε για παραπλανητικές διαφημίσεις, η γνώση είναι το ισχυρότερο «όπλο» σας έναντι στις απάτες.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός για να αναγνωρίζετε τις παγίδες και να προστατεύετε τα δεδομένα και τα χρήματά σας.

Phishing (Ψεύτικα μηνύματα & Email)

Οι απατεώνες συχνά προσποιούνται γνωστές εταιρείες (τράπεζες, εταιρείες κούριερ, πάροχους ενέργειας) για να σας κλέψουν κωδικούς ή προσωπικά στοιχεία.

Ο «επείγων» τόνος: Αν ένα μήνυμα σάς πιέζει χρονικά («ο λογαριασμός σας θα κλείσει σε 24 ώρες», «επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας άμεσα»), είναι σχεδόν σίγουρα απάτη. Οι επίσημοι φορείς δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη: Πολλά μηνύματα phishing προέρχονται από αυτόματες μεταφράσεις και περιέχουν παράξενη διατύπωση ή ορθογραφικά λάθη.

Παραπλανητικά links: Πριν πατήσετε έναν σύνδεσμο, περάστε το ποντίκι από πάνω του (ή πιέστε τον παρατεταμένα στο κινητό) για να δείτε τη διεύθυνση URL. Αν η διεύθυνση διαφέρει έστω και ελάχιστα από το επίσημο σάιτ της εταιρείας (π.χ. bank-login-secure.com αντί για την κανονική διεύθυνση της τράπεζάς σας), μην τολμήσετε να κάνετε κλικ.

Ψεύτικα e-shops & ευκαιρίες

Όταν ψωνίζετε online, ειδικά από άγνωστα e-shops που εμφανίζονται στα social media:

Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές: Αν μια μάρκα επώνυμων παπουτσιών ή ηλεκτρονικών ειδών πωλείται με έκπτωση 80%-90%, πρόκειται για παγίδα.

Έλλειψη στοιχείων επικοινωνίας: Ένα αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει πάντα πλήρη στοιχεία (επωνυμία εταιρείας, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΦΜ). Αν υπάρχει μόνο μια φόρμα επικοινωνίας, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Τρόποι πληρωμής: Αν το e-shop δέχεται αποκλειστικά προπληρωμένες κάρτες, τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό ιδιώτη ή κρυπτονομίσματα και όχι αντικαταβολή ή ασφαλείς πλατφόρμες (π.χ. PayPal), αποφύγετέ το.

Απάτες στα Social Media

Ψεύτικοι λογαριασμοί: Προσέξτε τους λογαριασμούς που σας στέλνουν μηνύματα λέγοντας ότι «κερδίσατε ένα iPhone» ή δωροεπιταγές. Ελέγξτε αν ο λογαριασμός διαθέτει το επίσημο μπλε σήμα επαλήθευσης.

Κλικ σε συνδέσμους φίλων: Αν λάβετε μήνυμα από γνωστό σας στα social media που σας λέει «Είσαι εσύ σε αυτό το βίντεο;», μην το ανοίξετε. Ο λογαριασμός του φίλου σας έχει πιθανότατα χακαριστεί και στέλνει αυτόματα κακόβουλα links.

Χρυσοί κανόνες προστασίας

Ποτέ μην δίνετε κωδικούς και PIN: Καμία τράπεζα, καμία δημόσια υπηρεσία και κανένας σοβαρός οργανισμός δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης (password), το ΡIN της κάρτας σας ή τριψήφιους κωδικούς ασφαλείας μέσω email, τηλεφώνου ή SMS.

Ενεργοποιήστε το 2FA (Έλεγχος Ταυτότητας Δύο Παραγόντων): Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας σε όλους τους σημαντικούς λογαριασμούς σας (email, social media, τράπεζες) ώστε να απαιτείται κωδικός επιβεβαίωσης από το κινητό σας.

Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας: Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο ή πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως δεν είναι. Κάντε μια γρήγορη αναζήτηση στο Google με το όνομα της εταιρείας ή του φαινομένου ακολουθώντας τη λέξη «απάτη» ή «scam» για να δείτε αν την έχουν πατήσει άλλοι χρήστες.

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