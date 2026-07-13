«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Κλήσεις από... τραπεζικούς συμβούλους

Πώς εξαπατήθηκε πολίτης χάνοντας 25.000 ευρώ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Κλήσεις από... τραπεζικούς συμβούλους
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν κατά 200% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Απάτες περιλαμβάνουν ψευδή προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες-κλώνοι τραπεζών.
  • Χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών ψευδών δηλώσεων διάσημων προσώπων για εξαπάτηση επενδυτών.
  • Θύμα έχασε 25.000 ευρώ μετά από πιέσεις υποτιθέμενου συμβούλου επενδύσεων και ψευδείς ψηφιακές εφαρμογές.
  • Πιστά αντίγραφα e-banking ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και να αδειάσουν λογαριασμούς.
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Σε μάστιγα εξελίσσονται οι διαδικτυακές απάτες, με τους επιτήδειους να επιστρατεύουν εξελιγμένες μεθόδους για να υφαρπάζουν τις οικονομίες ανυποψίαστων πολιτών. Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται εύκολο κέρδος, ιστοσελίδες-κλώνοι τραπεζικών ιδρυμάτων που αδειάζουν λογαριασμούς σε χρόνο μηδέν, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν το σκηνικό της νέας ψηφιακής απειλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απάτες μέσω διαδικτύου κατέγραψαν το 2025 μια ιλιγγιώδη αύξηση της τάξης του 200% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους απατεώνες να κατασκευάζουν ακόμη και εξαιρετικά ρεαλιστικές, ψευδείς δηλώσεις διάσημων προσώπων προκειμένου να προσελκύσουν θύματα σε δήθεν επενδυτικά προγράμματα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πολίτη που εμπιστεύτηκε έναν υποτιθέμενο σύμβουλο επενδύσεων. Όπως περιγράφει, ο «σύμβουλος» ασκούσε συνεχώς πιέσεις στο τηλέφωνο για την κατάθεση επιπλέον ποσών, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να φτάνει τις 25.000 ευρώ. Ενώ η ψηφιακή εφαρμογή που του είχαν δώσει έδειχνε εικονικά ότι τα χρήματά του είχαν αγγίξει τις 80.000 ευρώ, η σκληρή πραγματικότητα αποκαλύφθηκε όταν ζήτησε να κάνει ανάληψη ενός μέρους του ποσού για μια έκτακτη ανάγκη, με τους δράστες να ξεκινούν τις δικαιολογίες.

Μια άλλη, εξίσου επικίνδυνη μέθοδος αφορά τη δημιουργία πιστών αντιγράφων των e-banking ιστοσελίδων. Άλλο θύμα περιγράφει πώς παγιδεύτηκε πιστεύοντας ότι συνομιλεί με την τράπεζά του, τη στιγμή που οι δράστες άδειαζαν τις οικονομίες του. Ο ίδιος εισήλθε στην πλατφόρμα για να ενημερωθεί για το υπόλοιπο του λογαριασμού του και όταν του ζητήθηκε να πληκτρολογήσει το κινητό του τηλέφωνο, θεώρησε ότι επρόκειτο για μια ασφαλή διαδικασία ταυτοποίησης του πελάτη. Όταν αντιλήφθηκε την παγίδα, οι τραπεζικές μεταφορές χρημάτων βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν.

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