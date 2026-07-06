Τεράστια απάτη σε βάρος στελέχους ναυτιλιακής: Απέσπασαν 4 εκατ. ευρώ από λογαριασμό

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τεράστια απάτη σε βάρος στελέχους ναυτιλιακής: Απέσπασαν 4 εκατ. ευρώ από λογαριασμό

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Tasnim News Agency
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο αλλοδαποί απέσπασαν 4 εκατ. ευρώ από στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας μέσω απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC).
  • Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με άλλες αρχές και τράπεζες, κατάφερε να ανακτήσει πλήρως τα χρήματα.
  • Οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση σε εταιρική ηλεκτρονική αλληλογραφία και χρησιμοποίησαν πλαστές εντολές πληρωμής για τη μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό στη Βουλγαρία.
  • Για τους δύο κατηγορούμενους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών.
  • Η έγκαιρη αναφορά της απάτης από την εταιρεία και η συνεργασία των αρχών ήταν καθοριστικές για την ανάκτηση των χρημάτων.
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Συνολικά 4 εκατ. ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν δύο αλλοδαποί απατεώνες από στέλεχος ναυτιλιακής, με τη μέθοδο Business Email Compromise.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και των εμπλεκόμενων τραπεζών, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση των χρημάτων.

Τι είναι η απάτη τύπου Business Email Compromise

Πρόκειται για απάτη τύπου Business Email Compromise: Οι απάτες αυτές συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματοςταυτοποιήθηκαν-2- αλλοδαποί οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείρισή του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση των αφαιρεθέντων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, σχετικά με απάτη μέσω υπολογιστή σε βάρος της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, πέτυχαν τη μεταφορά του χρηματικού ποσού των 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους, αποτρέποντας την κατάτμηση και περαιτέρω διακίνησή τους σε τρίτους λογαριασμούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

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