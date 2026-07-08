Θύμα απάτης η μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά - Πώς της απέσπασαν 20.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε η μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά.

Η συμμορία έκλεψε από τη μητέρα της 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Η απάτη συνέβη όταν η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ και την προσέγγισαν δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, με πρόσχημα την επιστροφή φόρου για την κόρη της, ζητώντας της 1.600 ευρώ για ένα παράβολο.

Στη συνέχεια την ακολούθησαν στο σπίτι της κι εκεί, ενώ η γυναίκα της συμμορίας απασχολούσε την ηλικιωμένη, ο άντρας έψαξε το σπίτι και έκλεψε τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν τη μητέρα της δικηγόρου για πάνω από μία εβδομάδα.