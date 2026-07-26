Τεχνητή νοημοσύνη: Μύθοι και αλήθεια για το πώς να απευθύνεστε στα chatbots - Χρήσιμες συμβουλές

Snapshot Οι συμβουλές για την επικοινωνία με chatbots συχνά δεν έχουν σταθερό όφελος, εκτός από συγκεκριμένες τεχνικές όπως η ανάθεση ρόλου σε φανταστικό περιβάλλον (π.χ. Star Trek).

Το σημαντικότερο για την αποτελεσματική χρήση των LLMs δεν είναι η επιλογή λέξεων αλλά η δομή της εντολής.

Τα νεότερα μοντέλα AI δεν επηρεάζονται συστηματικά από ευγένεια ή προσβολές, γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και όχι ως άνθρωποι.

Συνιστώνται πρακτικές όπως η ζήτηση πολλαπλών επιλογών, η παροχή παραδειγμάτων, η σταδιακή συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτήσεων και η ουδέτερη στάση του χρήστη.

Η ευγένεια προς την τεχνητή νοημοσύνη δεν βελτιώνει τις επιδόσεις, αλλά μπορεί να βοηθά στην άνεση του χρήστη και τη διατήρηση της ανθρώπινης φύσης. Snapshot powered by AI

Οι συμβουλές που κυκλοφορούν για την επικοινωνία με τα chatbots της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ακούγονται από γραφικές έως τελείως άχρηστες. Τι είναι όμως αυτό που λειτουργεί πραγματικά όταν αλληλεπιδρούμε με τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) όπως το ChatGPT, το Gemini ή το Claude;

Όταν μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να δοκιμάσει αν η «θετική σκέψη» κάνει τα chatbots πιο ακριβή, τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Παρά τις προσπάθειες να αποκαλέσουν την τεχνητή νοημοσύνη «έξυπνη» ή να την ενθαρρύνουν, καμία τακτική δεν είχε σταθερό όφελος. Μόνο μία παράδοξη τεχνική ξεχώρισε: όταν έκαναν την Τεχνητή Νοημοσύνη να υποκριθεί ότι βρισκόταν στο Star Trek, εκείνη βελτιώθηκε στα βασικά μαθηματικά.

Η μυθολογία του «Prompt Engineering»

Σύμφωνα με ειδικούς, μεγάλο μέρος της αποδεκτής σοφίας γύρω από το λεγόμενο prompt engineering (τη διαμόρφωση δηλαδή των κατάλληλων εντολών) απλώς δεν ισχύει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί έως και επικίνδυνο.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει μια μαγική αλληλουχία λέξεων που θα κάνει τα μοντέλα να λύσουν ένα πρόβλημα», αναφέρει ο Jules White, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt. «Δεν πρόκειται όμως για την επιλογή των λέξεων, αλλά για το πώς διατυπώνετε δομικά αυτό που προσπαθείτε να κάνετε».

Βελτιώνουν οι καλοί τρόποι τις απαντήσεις

Η συζήτηση για την ευγένεια απέκτησε διαστάσεις όταν χρήστης του X (πρώην Twitter) αναρωτήθηκε πόσο κόστισε στην OpenAI το γεγονός ότι οι χρήστες λέει «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στα μοντέλα της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Altman να απαντά χαριτολογώντας: «Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που έπιασαν τόπο».

Στην πράξη, τα LLMs διασπούν τις λέξεις σε «tokens» και τις αναλύουν στατιστικά. Κάθε αλλαγή στο κείμενο επηρεάζει το αποτέλεσμα, όμως οι έρευνες παραμένουν αντιφατικές:

Μελέτη του 2024 έδειξε ότι οι ευγενικές εντολές έδιναν πληρέστερες απαντήσεις σε σχέση με τις ξερές διαταγές, αν και στην ιαπωνική γλώσσα η υπερβολική ευγένεια μειώνει ελαφρώς την ακρίβεια. Άλλη μικρότερη δοκιμή έδειξε ότι παλαιότερες εκδόσεις του ChatGPT ήταν πιο ακριβείς όταν ο χρήστης τις προσέβαλε.

Ωστόσο, ερευνητές όπως ο Rick Battle της Broadcom επισημαίνουν ότι τα νεότερα μοντέλα AI έχουν εξελιχθεί θεαματικά. Σήμερα, τα συστήματα εστιάζουν στην ουσία της εντολής και δεν επηρεάζονται συστηματικά από κολακείες, απειλές ή ευγένειες. «Σταματήστε να αντιμετωπίζετε την AI σαν άνθρωπο και αντιμετωπίστε τη σαν εργαλείο», είναι το κεντρικό μήνυμα των ειδικών.

5 πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματικές εντολές

Αν θέλετε να λαμβάνετε ταχύτερες και ακριβέστερες απαντήσεις, οι ειδικοί προτείνουν τα εξής:

Ζητήστε πολλαπλές επιλογές: Αντί για μία απάντηση, ζητήστε 3 ή 5 διαφορετικές εκδοχές. Αυτό σας αναγκάζει να αξιολογήσετε το περιεχόμενο και να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Δώστε παραδείγματα: Αν θέλετε το AI να γράψει ένα email με το δικό σας ύφος, μην δίνετε απλώς οδηγίες «κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο». Παρέχετε 5-10 παλαιότερα δικά σας κείμενα ως δείγμα.

Ζητήστε να σας πάρει συνέντευξη: Για σύνθετα εργασίες (π.χ. συγγραφή μιας αγγελίας εργασίας), πείτε στο AI: «Κάνε μου ερωτήσεις, μία κάθε φορά, μέχρι να συγκεντρώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες».

Προσοχή στους ρόλους: Η ανάθεση ρόλου ειδικού (π.χ. «υποκρίσου ότι είσαι καθηγητής μαθηματικών») μπορεί να κάνει το μοντέλο να ακούγεται υπερβολικά σίγουρο για τον εαυτό του, αυξάνοντας τον κίνδυνο «παραισθήσεων» (λανθασμένων πληροφοριών). Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη μόνο για δημιουργικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών (brainstorming) ή προετοιμασία για συνεντεύξεις.

Μείνετε ουδέτεροι: Μην κατευθύνετε την απάντηση. Αν αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα σε δύο επιλογές, μην αποκαλύπτετε την προτίμησή σας, καθώς το AI τείνει να συμφωνεί με τον χρήστη.

Γιατί να συνεχίσετε να λέτε «παρακαλώ»

Παρότι πρόσφατη έρευνα της Future έδειξε ότι το 70% των ανθρώπων μιλά με ευγένεια στην Τεχνητή Νοημοσύνη (με το 12% να το κάνει για να προστατευτεί σε περίπτωση... επανάστασης των ρομπότ!), η ευγένεια δεν βελτιώνει τις επιδόσεις του μοντέλου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, αν η ευγενική συμπεριφορά σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα κατά τη χρήση του εργαλείου, διατηρήστε την. Άλλωστε, επικαλούμενοι τη φιλοσοφική προσέγγιση του Ιμάνουελ Καντ, η διατήρηση των καλών τρόπων –ακόμα και απέναντι σε άψυχα αντικείμενα– διαφυλάσσει την ίδια την ανθρώπινη φύση μας.

*Με πληροφορίες από BBC

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