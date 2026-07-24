Ο πίνακας του μέλλοντος: Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις χειρόγραφες εξισώσεις σε 3D μοντέλα

Η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης iFLYTEK παρουσίασε έναν νέο «έξυπνο πίνακα» με τεχνολογία AI, ο οποίος μπορεί να μετατρέπει τις χειρόγραφες σημειώσεις της τάξης σε διαδραστικά τρισδιάστατα μοντέλα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Ο Xunfei Tongxuan AI Blackboard παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης 2026 στη Σανγκάη και χρησιμοποιείται ήδη σε 33 επαρχίες της Κίνας, εξυπηρετώντας 160 εκατ. μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 60.000 σχολεία, σύμφωνα με την εταιρεία.

Σε βίντεο επίδειξης, μία εκπαιδευτικός γράφει μία εξίσωση σε έναν συμβατικό πίνακα και ο «έξυπνος πίνακας» τη μετατρέπει σχεδόν αμέσως σε μία διαδραστική οπτική αναπαράσταση.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κιμωλία ή τα παραδοσιακά εργαλεία γραφής, ενώ, το ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει χειρόγραφες σημειώσεις, εξισώσεις και διαγράμματα και τα μετατρέπει σε δυναμικά γραφήματα και τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία οι μαθητές μπορούν να περιστρέφουν, να μεγεθύνουν και να εξερευνούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Η iFLYTEK υποστηρίζει ότι η τεχνολογία σχεδιάστηκε ώστε να κάνει πιο κατανοητά σύνθετα γνωστικά αντικείμενα, όπως μαθηματικά γραφήματα, γεωμετρικά σχήματα, χημικές δομές και έννοιες της φυσικής, μετατρέποντάς τα σε διαδραστικά οπτικά μοντέλα.

Παράλληλα, ο AI Blackboard μετατρέπει αυτόματα τις χειρόγραφες σημειώσεις σε ψηφιακό κείμενο, επιτρέποντας στους μαθητές να επανεξετάζουν τα μαθήματα αργότερα χωρίς να χρειάζεται να αντιγράφουν χειροκίνητα όλο το υλικό από τον πίνακα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται το υλικό της τάξης έπειτα από κάθε μάθημα.

Η iFLYTEK αποσαφηνίζει ότι στόχος του AI Blackboard δεν είναι η αντικατάσταση των εκπαιδευτικών, αλλά η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνδυάζοντας την παραδοσιακή γραφή με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.