Τα οφέλη της κολύμβησης και πώς να απολαύσετε τη θάλασσα με ασφάλεια

Snapshot Η κολύμβηση στη θάλασσα ενεργοποιεί σχεδόν όλους τους μύες και βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική υγεία χωρίς να καταπονεί τις αρθρώσεις.

Η επαφή με το θαλασσινό νερό μειώνει το άγχος και προσφέρει φυσική αναζωογόνηση μέσω των μετάλλων και ιχνοστοιχείων που περιέχει.

Ιδανική διάρκεια κολύμβησης για άσκηση είναι 30 έως 45 λεπτά, με διαλείμματα για ξεκούραση, προστασία από τον ήλιο και ενυδάτωση.

Συνιστάται να κολυμπάτε παράλληλα με την ακτή και να μην απομακρύνεστε αν δεν νιώθετε σίγουροι για τις αντοχές σας.

Αποφύγετε το κολύμπι αμέσως μετά από βαρύ γεύμα και ανανεώνετε τακτικά το αδιάβροχο αντηλιακό σας μετά από κάθε βουτιά. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι είναι εδώ και η επίσκεψη στην παραλία αποτελεί την αγαπημένη μας συνήθεια. Πέρα από τη χαλάρωση και τη διασκέδαση κάτω από τον ήλιο, η κολύμβηση στη θάλασσα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διατηρηθούμε σε φόρμα.

Ας δούμε ποια είναι τα οφέλη αυτής της φανταστικής καλοκαιρινής συνήθειας και πόση ώρα αξίζει να αφιερώνουμε στο νερό.

Τα οφέλη της κολύμβησης

Γυμναστική ολόκληρου του σώματος: Στην κολύμβηση ενεργοποιούνται σχεδόν όλοι οι μύες (χέρια, πόδια, κορμός, πλάτη), προσφέροντας μια εξαιρετική αερόβια προπόνηση χωρίς να καταπονούνται οι αρθρώσεις.

Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας: Ενισχύει την αντοχή, αυξάνει τη χωρητικότητα των πνευμόνων και βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος.

Καταπολέμηση του άγχους: Ο ήχος των κυμάτων και η επαφή με το νερό έχουν αποδεδειγμένα ηρεμιστική δράση στον εγκέφαλο, μειώνοντας τα επίπεδα του στρες και βελτιώνοντας τη διάθεση.

Φυσική αναζωογόνηση: Το θαλασσινό νερό είναι πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία (όπως μαγνήσιο και κάλιο), τα οποία κάνουν καλό στο δέρμα και βοηθούν στην αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση.

Πόση ώρα στο νερό είναι ευεργετική;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλους, καθώς εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση και την ηλικία, αλλά οι ειδικοί δίνουν μερικές χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές:

Για άσκηση και κολύμπι: Μια συνεδρία κολύμβησης διάρκειας 30 έως 45 λεπτών είναι ιδανική για να προσφέρει όλα τα καρδιαγγειακά και μυϊκά οφέλη, χωρίς να προκαλέσει υπερβολική κόπωση.

Διαλείμματα και ενυδάτωση: Καλό είναι να μην μένετε συνεχόμενα μέσα στο νερό για πολλές ώρες. Κάντε διαλείμματα ανά 30-40 λεπτά για να ξεκουραστείτε, να προστατευτείτε από τον ήλιο κάτω από μια ομπρέλα και να πιείτε λίγο νερό.

Προσοχή στις αντοχές σας: Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή και μην απομακρύνεστε αν δεν νιώθετε απόλυτα σίγουροι για τις δυνάμεις σας.

Υπενθύμιση για ασφαλείς βουτιές

Προσοχή στα γεύματα: Αποφύγετε το έντονο κολύμπι αμέσως μετά από ένα βαρύ γεύμα. Περιμένετε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν ξαναμπείτε στη θάλασσα.

Αντηλιακή προστασία: Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε το αδιάβροχο αντηλιακό σας τακτικά, ειδικά μετά από κάθε βουτιά.

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