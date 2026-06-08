Φωτιά στο Λουτράκι: Συνελήφθη ένας 71χρονος υπήκοος Γαλλίας

Συνελήφθη ένας 71χρονος υπήκοος Γαλλίας από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο άνδρας προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική σήμανε λήξη συναγερμού, με την φωτιά να έχει κατασβεστεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

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