Η Τσέλσι δαπάνησε 140 εκατ. ευρώ για τον Μόργκαν Ρότζερς – Η ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού παίκτη

Ο Μόργκαν Ρότζερς αποτελεί το νέο «λαμπερό» πρόσωπο της Τσέλσι και το χαρακτηριστικό cold celebration του αναμένεται να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Πλέον, οι φίλοι των «Μπλε» θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν δύο από τα μεγαλύτερα «αστέρια» του βρετανικού ποδοσφαίρου, τον Ρότζερς και τον Κόουλ Πάλμερ, να πανηγυρίζουν με τον ίδιο εμβληματικό τρόπο, καθώς οι δύο τους αναμένεται να συνθέσουν ένα από τα πλέον συναρπαστικά επιθετικά δίδυμα της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο σύλλογος του Λονδίνου δαπάνησε σχεδόν 140 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν έναν παίκτη που διακρίθηκε τόσο με την Άστον Βίλα την περυσινή σεζόν, όσο και την Αγγλία στο εφετινό Μουντιάλ.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2032. Προϊόν των ακαδημιών της Γουέστ Μπρομ, ο Ρότζερς αποτέλεσε μέλος της Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ 2019 και 2023 αλλά δεν έπαιξε ούτε έναν αγώνα με τη φανέλα της, περνώντας ως δανεικός από Λίνκολν, Μπόρνμουθ και Μπλάκπουλ. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τη Μίντλεσμπρο (2023 – 2024), πριν πάει στο Μπέρμιγχαμ όπου «εκτόξευσε» τις μετοχές του, το 2024.

Η μεταγραφή του Ρότζερς είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του αθλήματος, πίσω μόνο από τους Νεϊμάρ (222 εκατ. ευρώ), Κιλιάν Εμπαπέ (180 εκατ. ευρώ) και Αλεξάντερ Ίσακ (144,5 εκατ. ευρώ).