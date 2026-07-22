Διακοπές ρεύματος από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι χρόνοι αποκατάστασης

Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με συνεργεία του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας να βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά του ρεύματος.

Οι διακοπές επηρέασαν περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία καταστημάτων, φωτεινών σηματοδοτών, αλλά και εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον Διαχειριστή, οι εκτιμώμενοι χρόνοι αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Λούτσα , Πικέρμι και Σπάτα : Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης έως τις 19:00.

, και : Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης έως τις 19:00. Μεταμόρφωση , Νέο Ηράκλειο , Νέα Ιωνία και Μενίδι : Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης έως τις 18:30.

, , και : Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης έως τις 18:30. Ζωγράφου, Γκύζη, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Κυψέλη: Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης έως τις 18:00.

Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν τις εργασίες προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου διαθέτει ηλεκτρονική ενημέρωση για βλάβες και διακοπές λειτουργίας, καθώς και για την πορεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Διαβάστε επίσης