Το τεστ αξιοπιστίας στη ΔΕΘ

Περίπου ενάμιση μήνα πριν τη 90η ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, καλούμαστε να σκεφτούμε αν θέλουμε ο «Ανατέλλων Ήλιος» να εξακολουθεί να προβάλει στην Ελλάδα. Και αυτό θα το καταφέρουμε αν αναλογιστούμε τι έχει συμβεί ως τώρα και τι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.

Σίγουρα, δεν θέλουμε να ξαναβρεθούμε στο χείλος του γκρεμού. Σίγουρα, δεν μας καλύπτει μια ακοστολόγητη παροχολογία που αν αφεθούμε στα κελεύσματά της -ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, ως άλλος Οδυσσέας στο σαγηνευτικό τραγούδι των Σειρήνων- θα μας γυρίσει μία επταετία πίσω. Σίγουρα, δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε στη θέση του παρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα αυτά και πολλά ακόμη δεν συνθέτουν το απόλυτο καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να μας ταλανίζει και η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει να τελειώνει. Αλλά πάλι, με δεδομένα και αυτά δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από τον στόχο. Και αυτός είναι ένας, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όχι μίας κοινωνικής ομάδας, αλλά όλων.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η προ των εκλογών του ‘27 θα λειτουργήσει για όλες τις πολιτικές ομάδες ως ένα τεστ αξιοπιστίας απέναντι στην κοινωνία, θα είναι ένα crash test για το αύριο όλων μας. Και επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, καλό είναι να θυμηθούμε ότι η χώρα με μια συνετή οικονομική πολιτική, αυτή της Κυβέρνησης, κατάφερε να έχει και το 2024 και το 2025 και το ίδιο θα συμβεί και το 2026 ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που μας καθιστά εξαίρεση σήμερα στην Ευρώπη.

Καθώς οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να αυξήσουν τη φορολογία τους και να μειώσουν τις δαπάνες τους, αρκετές από αυτές γιατί βρίσκονται σε μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εμείς έχουμε γυρίσει πια την πλάτη σε αυτά και είναι στο χέρι μας να μην τα ξαναβρούμε στο δρόμο μας.

Γιατί ο δρόμος μας πλέον είναι ανοδικός και στο πρόγραμμά μας στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με άμεσα μέτρα αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά. Δεν είναι τυχαίο που ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας «έδειξε» πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.

Κατηγορίες πολιτών που επλήγησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις εκπρόσωποι των οποίων σήμερα κομπάζουν ότι θέλουν αν συνδράμουν τη λεγόμενη μεσαία τάξη, την οποία οι ίδιοι αφάνισαν. Ας κατανοήσει η αντιπολίτευση ότι με ρηχές υποσχέσεις το μόνο που καταφέρνει είναι να διακυβεύει το μέλλον των πολιτών για το οποίο στα λόγια μόνο δείχνει ότι την ενδιαφέρει.

*Μαρία Συρεγγέλα, βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας