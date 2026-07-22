Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη και ανέβηκε σε διπλανό σκάφος, σκορπίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Newsbomb

Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών του διακοπών πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη.

Ο Ισπανός φόργουορντ βρισκόταν με το σκάφος του στα ανοιχτά του νησιού, όταν μια παρέα από διπλανό σκάφος τον κάλεσε να περάσει για να τους χαιρετήσει. Ο Χουάντσο βούτηξε στη θάλασσα, κολύμπησε μέχρι το άλλο σκάφος και ανέβηκε στο κατάστρωμα, σκορπίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Με τη γνωστή του χιουμοριστική διάθεση, ρώτησε δύο πιρσιρικάδες: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος είναι Ολυμπιακός;». Όταν το ένα παιδί αποκάλυψε πως υποστηρίζει τους «ερυθρόλευκους», ο Ισπανός προσποιήθηκε αστειευόμενος ότι θα τον ρίξει στη θάλασσα, προκαλώντας γέλια σε όλους.

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