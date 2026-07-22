Πώς να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για περισσότερη δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Δημήτρης Δρίζος

Πώς να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για περισσότερη δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
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Με το θερμόμετρο να είναι ήδη στο «κόκκινο» κλιματικά και ανεμιστήρες έχουν πάρει «φωτιά» καθώς δουλεύουν στο «φουλ».

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, κάνει την επανεμφάνισή της στην ατμόσφαιρα και η αφρικανική σκόνη. Με τις ηλεκτρικές συσκευές να ανάβουν και δύσκολα να σβήνουν, υπάρχουν ορισμένα tips, ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια και μην έρθει «φουσκωμένος» ο λογαριασμός ρεύματος στο τέλος του μήνα.

Όπως συνιστούν οι ειδικοί για περισσότερη δροσιά στο σπίτι οι πολίτες θα πρέπει να κατεβάσουν τις τέντες και τα ρολά στα σπίτια τους και να έχουν έχουν κλειστά τα παντζούρια κατά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, καλό θα είναι να γίνεται αερισμός των δωματίων κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφορτιστεί ο εσωτερικός χώρος από το θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί όλη την ημέρα. Επιπλέον, οι ειδικοί προτείνουν να καταβρέχετε τις βεράντες ή τις αυλές των σπιτιών σας, κατά τις απογευματινές ώρες.

Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για τα κλιματιστικά

Όσον αφορά την χρήση του κλιματιστικού, για περισσότερη οικονομία, οι πολίτες θα πρέπει να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του κλιματιστικού 10 με 14 βαθμούς πιο χαμηλά από εκείνη του εξωτερικού χώρου. Για παράδειγμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία φθάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τότε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς.

Πόσο ρεύμα «καεί» ανά ώρα το κλιματιστικό

Ανάλογα με το κλιματιστικό και την παλαιότητα ενός μηχανήματος που υπάρχει στον χώρο μας, η κατανάλωση σε χρήματα μπορεί να κυμαίνεται από 0,10 έως 0,15 ευρώ/ ώρα. Άρα αν έχουμε σε λειτουργία επί 24 ώρες ένα κλιματιστικό η ημερήσια χρέωση μπορεί να φτάνει ακόμη (24ώρες x 0,15 ευρώ) και τα 3,6 ευρώ.

Για την αδιάλειπτη, τέλος, παροχή με ενέργεια όλων των πολιτών, καθώς και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων ηλεκτροδότησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμβουλεύει τους πολίτες τι πρέπει να κάνουν στις ακραίες συνθήκες καύσωνα.

Τι κάνουμε:

Λειτουργούμε τις ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο, σίδερο, φούρνο κ.λπ.) κατά προτίμηση τις μεταμεσημβρινές ώρες (14:00 – 18:00), όταν υπάρχει πληθώρα ηλεκτρικής ενέργειας και από τα φωτοβολταϊκά. Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία των κλιματιστικών στους 26 βαθμούς. Κλείνουμε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, όταν λειτουργεί κλιματισμός για να μειώσουμε τις απώλειες.

Tι πρέπει να αποφεύγουμε:

Αποφεύγουμε, κατά το δυνατόν, να λειτουργούμε ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο, σίδερο, φούρνο κ.λπ.) μεταξύ 20:00 – 22:00. Το συγκεκριμένο δίωρο, το Σύστημα δοκιμάζεται, καθώς η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας κορυφώνεται και εκλείπει και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Αποφεύγουμε, κατά το δυνατόν, να λειτουργούμε τα κλιματιστικά στο δίωρο 20:00 – 22:00, εφόσον από νωρίτερα έχουμε μειώσει τη θερμοκρασία του σπιτιού μας και η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος αρχίζει να μειώνεται. Δεν ξεχνάμε φώτα ανοιχτά ή συσκευές σε λειτουργία αδράνειας (standby).

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