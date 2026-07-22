Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο Bell.

Στη προσπάθεια συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Χαλκιδική ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το rthess, η φωτιά ξέσπασε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ένα ελικόπτερο τύπου Bell καθώς και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά καίει σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, με την Πυροσβεστική να παραμένει καθησυχαστική για την εξέλιξή της, καθώς δεν έχει περάσει στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου.

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