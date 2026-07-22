Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο
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- Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο Bell.
- Στη προσπάθεια συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Χαλκιδική ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το rthess, η φωτιά ξέσπασε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ένα ελικόπτερο τύπου Bell καθώς και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η φωτιά καίει σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, με την Πυροσβεστική να παραμένει καθησυχαστική για την εξέλιξή της, καθώς δεν έχει περάσει στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου.
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