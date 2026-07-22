Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Καλλιγάτα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 22/7.

Η φωτιά ενεργοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με συνολικά 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν, ενώ συνδρομή παρείχαν και εθελοντικές ομάδες.

Παράλληλα, μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς στο σημείο υπήρχαν αρκετές διάσπαρτες οικίες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών έχει μεταβεί στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην πυρκαγιά.

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