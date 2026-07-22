Πολεμικό Ναυτικό: Ποιες κατηγορίες καλούνται για κατάταξη με τη 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Όλες οι λεπτομέρειες

Snapshot Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλεί σε κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό τη 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, περιλαμβάνοντας στρατεύσιμους από τις κλάσεις 2029 έως 2003 με συγκεκριμένα κριτήρια.

Η κατάταξη για τη πλειονότητα είναι προγραμματισμένη για 1η Σεπτεμβρίου 2026 στο ΚΕΝ Αυλώνα, ενώ όσοι είχαν αναβολή για λόγους υγείας πρέπει να παρουσιαστούν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά στις 31 Αυγούστου 2026.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να φέρουν αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, IBAN και αρνητικό rapid test κορωνοϊού εντός 48 ωρών πριν την κατάταξη.

Τα Σημειώματα Κατάταξης εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Στρατολογίας με χρήση κωδικών Taxisnet, οι οποίοι πρέπει να εκδοθούν από την ΑΑΔΕ αν δεν υπάρχουν.

Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης την καθορισμένη ημερομηνία, οι στρατεύσιμοι πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Στρατολογική Υπηρεσία για οδηγίες. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) η Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσκληση κατάταξης των στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.

Ποιοι στρατεύσιμοι καλούνται

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υποχρέωση κατάταξης έχουν οι παρακάτω κατηγορίες από όλους τους νομούς της χώρας:

Κλάση 2029 (Γεννηθέντες από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου 2008).

Κλάση 2028 (Γεννηθέντες το 2007), οι οποίοι μεταφέρονται στο ΠΝ μετά την κατάταξη της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ.

Κλάσεις 2003 έως και 2027 (Γεννηθέντες 1982 έως 2006), πλήρους ή μειωμένης θητείας (ανεξαρτήτως αν έχουν ολοκληρώσει τη βασική/ειδική εκπαίδευση), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης κατάταξης δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2026.

Κλάσεις 2003 έως και 2028 (Γεννηθέντες 1982 έως 2007), οι οποίοι έλαβαν αναβολή για λόγους υγείας η οποία έληξε στο διάστημα από 1 Ιουνίου 2026 έως 31 Ιουλίου 2026.

Ημερομηνίες και Σημεία Κατάταξης

1η Σεπτεμβρίου 2026: Παρουσιάζονται στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ) η πλειονότητα των καλούμενων.

31η Αυγούστου 2026: Παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66) όσοι είχαν λάβει αναβολή για λόγους υγείας ή έχει κριθεί στο παρελθόν η σωματική τους ικανότητα από Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης την καθορισμένη ημερομηνία, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για οδηγίες και στη συνέχεια να παρουσιαστούν στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την κατάταξη

Οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να φέρουν μαζί τους:

Αποδεικτικά έγγραφα για τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το IBAN τραπεζικού λογαριασμού (όπου θα καταβάλλεται η μισθοδοσία).

Αρνητικό rapid test αντιγόνου κορωνοϊού (SARS-CoV-2), το οποίο πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασης.

Έκδοση Σημειωμάτων Κατάταξης & Πληροφορίες

Τα Σημειώματα Κατάταξης παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Στρατολογίας με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς, θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοσή τους μέσω της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

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