Νέα εξοπλιστικά - ΚΥΣΕΑ: Αδιαπέραστη άμυνα με τον «Θόλο», μεταγωγικά, αναβάθμιση φρεγατών

Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δις. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με την αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Πρόκειται για προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλώβητες σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου (π.χ. drones).

Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δις. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές. Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Να σημειωθεί ότι όρος για την αγορά τους ήταν η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα που δίνει τον απόλυτο έλεγχό τους στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα

Τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν με απόφαση του ΚΥΣΕΑ είναι:

-Αγορά 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C -390 Millennium από την Πορτογαλία

-Προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης Σμηνών μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με ηλεκτρονικά αντίμετρα

-Αναβάθμιση Φρεγατών τύπου MEKO με ανθυποβρυχιακά συστήματα

-Προμήθεια Πυραύλων HELLFIRE με καθοδήγηση Laser για τα ελικόπτερα «Απάτσι» (ΑΗ-64)

-Πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις Ένοπλες Δυνάμεις

-10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων

-Σύστημα μη επανδρωμένου Αεροχήματος HERON 1

-10 συστήματα καθέτου απογείωσης/προσγείωσης V – BAT

-Προμήθεια Δίκυαλων Διοπτρών Νυχτερινής Παρατήρησης που θα αποτελούν εξάρτημα της Στολής του Μαχητή.

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