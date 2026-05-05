Βουλή: Θετική γνώμη για την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ - Ενημέρωση για τη συμφωνία με τις Bergamini

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση 2+2 Bergamini με την Ιταλία μπαίνει η χώρα μας την Δευτέρα

Θετική γνώμη με ευρύτερη πλειοψηφία διατύπωσε η επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, για την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ μέσω των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αλλά και την ενεργοποίηση τριών προγραμμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ αυτών και της υποστήριξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαιδεύσεων.

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής σχετικά με την σύμβαση αναβάθμισης των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους 19 εκατ. ευρώ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόβλεψης ότι το εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα θα μετέχει κατ΄ελάχιστον κατά 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα των ΕΔ. Η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ, στόχο έχει την παράταση της επιχειρησιακής δράσης τους κατά 15 τουλάχιστον ακόμη έτη, με την ενσωμάτωση σε αυτές ενός πακέτου νέων οπλικών και βοηθητικών συστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιτροπή, θετική γνώμη ειδικά για την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ εξέφρασαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά, και η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ διατύπωσε αρνητική γνώμη, ενώ η ΝΙΚΗ τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η επιτροπή της Βουλής, παράλληλα ενημερώθηκε και για την πορεία της εφαρμοστικής συμφωνίας απόκτησης των δύο φρεγατών κλάσεως Bergamini/ FREMM από το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και το πρόγραμμα αναβάθμισής τους στην Ελλάδα καθώς και για δύο ακόμα προγράμματα που αφορούν τις ΕΔ.

Διαβάστε επίσης